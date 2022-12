Conto Corrente Arancio: ING alza il tasso dei depositi senza vincoli

L’attuale situazione economica sta pesando su tutti, indistintamente. Il carovita ha colpito ogni famiglia rendendo sempre più difficile per alcune arrivare a fine mese. ING, la prima banca digitale in Europa, ha deciso di alzare il tasso dei depositi senza vincoli di tutti i clienti con Conto Corrente Arancio attivo.

Si tratta di una notizia interessante che può far gola anche a chi, effettivamente, non ha una posizione aperta con questo istituto di credito olandese. I vantaggi sono tanti perché ING offre una soluzione economica, ma senza rinunciare a nulla. Tutto è gratis accreditando stipendio, pensione o almeno 1000 euro al mese.

La tenuta del conto annua è gratuita. I prelievi di contante negli sportelli in Italia ed Europa sono senza commissioni. Anche i bonifici SEPA sono gratuiti. Inoltre, ogni cliente ha diritto a un blocchetto di assegni l’anno gratis. Se chiedi la Carta di Credito MasterCard Gold il primo anno è gratis, il secondo solo nei mesi in cui spendi almeno 500 euro.

Conto Corrente Arancio: bentornato Conto Arancio

ING oggi ha annunciato di aver alzato il tasso base, riconosciuto su tutti i depositi senza vincoli e con denaro sempre disponibile, da uno 0,001% a uno 0,50%. Una buona notizia per tutti i clienti con Conto Corrente Arancio attivo. Marco Parini, Head of Saving, Investment Products & Financial Advisor Network di ING Italia, ha commentato:

Il messaggio che arriva dai clienti risparmiatori è chiaro. Il caro vita e il clima di incertezza dell’attuale contesto economico e politico stanno agendo sulle modalità con cui le persone gestiscono il proprio denaro. La propensione al risparmio aumenta e anche l’attenzione a fare scelte oculate per i propri investimenti, così come la volontà di avere sempre sotto controllo il proprio denaro. In ING crediamo che il conto deposito sia nuovamente uno strumento efficace per soddisfare questi bisogni e per remunerare la liquidità che, ricordiamolo, non deve mancare in un portafoglio ben diversificato. È un prodotto semplice da gestire, consultabile 24h tramite App o PC e offre un rendimento nuovamente interessante.

Inoltre, per i primi 3 mesi, i nuovi versamenti fatti entro il 31 gennaio 2023 avranno un tasso del 3% per 3 mesi. Non esistono importi minimi e l’offerta è valida fino a un massimo di 100.000 euro. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa novità. E se non sei cliente ING aprendo un nuovo Conto Corrente ti aspetta un tasso annuo lordo del 2,50%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.