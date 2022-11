Conto Corrente Arancio: con ING a Natale hai tutto gratis

Il Natale si sta avvicinando e anche ING è in vena di fare regali. Questa banca ti ha preparato un’offerta davvero speciale che non puoi rifiutare. Apri un Conto Corrente Arancio e avrai tutto gratis. Sì, hai capito bene. Sarai libero da qualsiasi costo aggiuntivo. Ti basterà decidere di portare i tuoi risparmi.

Stai tranquillo che saranno al sicuro. Tra l’altro, in questo periodo, puoi anche ricevere il 2,5% annuo lordo di interessi. Non è una notizia sensazionale? Chi ti offre così tanto a così poco? Corri subito online e in un attimo attivi il tuo nuovo conto corrente conveniente e completamente smart.

La sua pratica applicazione, disponibile per qualsiasi dispositivo, ti permette di accedere da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento ai tuoi risparmi. Potrai effettuare velocemente e in totale sicurezza qualsiasi pagamento o una ricarica telefonica. Tutto è immediato e senza pericoli.

Conto Corrente Arancio: cosa ti sta offrendo ING

ING ti sta offrendo un’opportunità davvero speciale. Apri subito un Conto Corrente Arancio e ottieni tutto gratis, senza costi aggiuntivi. Dai un’occhiata a tutto quello che questa banca digitale ha da offrirti senza rinunciare a nulla:

canone del conto azzerato se accrediti stipendio, pensione o almeno 1.000 euro al mese;

azzerato se accrediti stipendio, pensione o almeno 1.000 euro al mese; prelievi gratuiti e senza commissione da qualsiasi ATM in Italia e in Europa;

gratuiti e senza commissione da qualsiasi ATM in Italia e in Europa; bonifici gratis fino a 50.000 euro per sempre;

gratis fino a 50.000 euro per sempre; Carta di Credito MasterCard Gold gratuita per il primo anno, poi solo nei mesi in cui spendi almeno 550 euro o hai un piano Pagoflex attivo;

gratuita per il primo anno, poi solo nei mesi in cui spendi almeno 550 euro o hai un piano Pagoflex attivo; 1 modulo assegni gratuito all’anno.

Se scegli di vincolare i tuoi risparmi per 12 mesi con ING ottieni un tasso speciale. Puoi infatti ricevere fino al 2,5% annuo lordo. Un’ottima opportunità per combattere l’inflazione e la svalutazione costante del tuo denaro fermo in banca.

Inoltre, con Pagoflex puoi acquistare qualsiasi cosa e dividere il pagamento in 3, 6, 9 o 12 mesi. Questa funzione è disponibile solo per importi superiori o uguali a 200 euro. Insomma, con ING hai tanti vantaggi. Apri subito un Conto Corrente Arancio e approfitta di questa promozione con tutto gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.