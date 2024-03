Conto Corrente Arancio: per te canone, prelievi e bonifici gratis

Hai mai sentito parlare di Conto Corrente Arancio? Devi aprire un nuovo conto corrente ma non sai quale scegliere? Sei nel posto giusto perchè oggi parleremo della convenienza di questo conto corrente pensato per te da ING. Canone zero e a bonifici SEPA online gratuiti fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche sono solamente alcuni dei vantaggi messi a tua disposizione da Conto Corrente Arancio.

Al giorno d’oggi le soluzioni bancarie sono davvero tante, ma non tutte offrono convenienza e affidabilità. Perchè, dunque, Conto Arancio si contraddistingue dai classici conti online attualmente disponibili? Con il Conto Arancio di ING hai canone, prelievi e bonifici gratuiti per ben 12 mesi.

A semplificare il tutto, è la richiesta di apertura del conto. Non a caso, infatti, l’apertura è 100% online con firma digitale:

Inizia cliccando su “Apri Conto Corrente Arancio”;

Aggiungi, se vuoi, il Modulo Zero Vincoli e le carte di pagamento che preferisci;

Attiva Conto Corrente Arancio con un bonifico per usarlo subito.

Che aspetti? Durante l’apertura di Conto Corrente Arancio puoi identificarti con servizio spid in pochi secondi, cosi da eliminare qualsiasi attesa!

Conto Corrente Arancio: risparmia con zero canone

Come accennato, i vantaggi offerti dal Conto Arancio ING sono davvero tanti. Se sei alla ricerca di qualcosa di ulteriormente conveniente puoi anche aggiungere il Modulo Zero Vincoli per avere canone gratis anche dopo l’anno se accrediti lo stipendio o la pensione; prelievi con carta di debito in Italia e in Europa a zero euro e bonifici SEPA online e tramite servizio clienti gratuiti.

Ricorda che con il Modulo Zero Vincoli è gratis anche dopo i primi 12 mesi. Con stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000€ il canone resta infatti pari a zero per consentirti di risparmiare. Nel caso in cui le tue entrate dovessero essere differenti, al termine del periodo pagherai solamente una cifra pari a 2€ al mese.