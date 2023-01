Conto corrente e deposito insieme per far fruttare i risparmi: ecco Illimity Bank

Chi ha intenzione di mettere da parte una somma di denaro da far fruttare nel tempo, dovrebbe optare per un conto corrente e deposito insieme in modo da tenere tutto sotto controllo.

Una banca che offre una soluzione del genere è Illimity Bank. Il suo conto online mette a disposizione numerosi servizi, tra cui una carta di debito internazionale e, appunto, l’accesso al conto deposito.

Conto corrente e deposito insieme

Conto corrente e deposito insieme sì, ma comunque si tratta di due conti diversi. Anzi, lo stesso conto corrente online è di due tipologie: conto Smart e conto Plus.

Il conto Smart è a zero spese e può essere gestito direttamente dall’app. Oltre alla carta di debito, può essere richiesta anche la carta di credito, la quale ha un costo annuale di 20 euro.

Con questo conto si possono compiere tutte le operazioni principali di un conto corrente classico, con la differenza però che si possono sfruttare le moderne funzionalità di gestione tramite l’home banking.

Una volta aperto il conto in questa pagina, si può aprire il conto deposito, che offre un tasso di interesse lordo pari al 4% per il vincolo fino a 5 anni.

Il conto Plus è praticamente l’upgrade del conto Smart. Il canone mensile non è gratuito, poiché costa 8,50 euro al mese.

Può essere, però, azzerato se viene accreditato lo stipendio o la pensione, oppure domiciliando almeno due utenze o raggiungendo una spesa minima mensile di 300 euro.

Con questo conto, la carta di credito è gratuita e consente di svolgere diverse operazioni senza commissioni, come i bonifici istantanei e i prelievi di denaro contante ovunque nel mondo.

Per quanto riguarda il conto deposito, le soluzioni di vincolo vanno dai 6 ai 60 mesi, con gli interessi che vengono accreditati ogni anno per le somme vincolate da 24 a 60 mesi.

