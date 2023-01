Conto corrente per giovani under 30: ecco la scelta giusta, gratis e completa

Poter contare su di un conto corrente competo e con possibilità di gestione online senza limiti è sempre più importante e lo è ancora di più per i giovani under 30. Scegliere il conto giusto per i più giovani non è semplice in quanto è necessario individuare una soluzione con costi ridotti (o meglio ancora azzerati) ma senza limitazioni nell’utilizzo.

Tra le tante opzioni disponibili in questo momento sul mercato segnaliamo SelfyConto di Banca Mediolanum. Si tratta di un conto corrente online completo sotto tutti i punti di vista. Per i clienti under 30, inoltre, SelfyConto presenta un canone azzerato a tempo indeterminato (invece che solo per il primo anno).

Sempre senza alcun costo aggiuntivo è possibile ottenere la carta di debito Mediolanum Card, per prelievi e pagamenti senza commissioni (anche tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay). Da notare, inoltre, che tutti i principali servizi bancari, a partire dai bonifici, sono gratuiti.

SelfyConto di Banca Mediolanum è attivabile direttamente online, tramite una semplice procedura di sottoscrizione accessibile dal sito ufficiale.

SelfyConto di Banca Mediolanum: è il conto giusto per i giovani under 30

Scegliendo SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere ad un conto corrente completo e vantaggioso. Il conto presenta le seguenti caratteristiche:

il canone mensile è azzerato fino al compimento dei 30 anni (poi 3,75 euro al mese, azzerabili rispettando alcune condizioni)

fino al compimento dei 30 anni (poi 3,75 euro al mese, azzerabili rispettando alcune condizioni) è inclusa la carta di debito Mediolanum Card con prelievi e pagamenti in UE senza commissioni

con prelievi e pagamenti in UE senza commissioni è possibile richiedere la carta di credito Mediolanum Credit Card al costo di 1 euro al mese, con plafond di 1.500 euro e con possibilità di dilazionare le spese su più mesi

al costo di 1 euro al mese, con plafond di 1.500 euro e con possibilità di dilazionare le spese su più mesi le carte di pagamento supportano le transizioni tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay

i bonifici SEPA sono gratuiti

è possibile accedere al trading online e aggiungere vari servizi aggiuntivi per ottenere finanziamenti, prodotti assicurativi e molto altro

SelfyConto di Banca Mediolanum ha, quindi, tutte le carte in regola per essere considerato come il conto corrente giusto da attivare per i giovani under 30. Questa soluzione non ha punti deboli e consente di azzerare le spese per il conto senza rinunce.

Per richiedere l’apertura di SelfyConto è possibile fare riferimento al sito di Banca Mediolanum:

