Conto corrente online con carta prepaid: ecco VIABUY

Un conto corrente online non è più esclusiva di quei pochi che in passato avevano il privilegio di avere un PC prima e uno smartphone dopo.

Negli ultimi anni un vasto numero di utenti ha optato per la gestione smart e indipendente del proprio conto, con le soluzioni carte prepagate che ne hanno ampliato le potenzialità.

Una cosa va però puntualizzata: parlare di conto e carte prepaid non vuol dire metterli tutti sullo stesso piano, poiché costi e modalità di utilizzo sono differenti, con i servizi offerti che non sono funzionali in egual modo.

Una delle soluzioni migliori in questo contesto è VIABUY. Si tratta, appunto, di una carta prepagata con annesso IBAN, che la rende operativa come qualsiasi carta di debito.

Grazie all’IBAN si possono inviare e ricevere bonifici bancari e accreditare lo stipendio o la pensione.

Poi c’è l’aspetto digitale del conto da tenere in considerazione, un aspetto che lo lega a un’app proprietaria e all’accesso diretto tramite dispositivo mobile, smartphone o tablet che sia.

Conto corrente online con carta prepagata: sinergia e grande efficacia

Conto corrente online con carta prepagata: perché proprio VIABUY? I motivi sono diversi. Innanzitutto, è un conto del tutto simile a quello classico di una banca, con la differenza che il cliente non è legato a un istituto di credito in particolare.

L’IBAN è lussemburghese e tedesco, mentre la carta prepagata fa parte del circuito MasterCard. Non è prevista una linea di credito, che non deve essere considerato uno svantaggio, poiché si possono gestire le proprie finanze senza spendere oltre il saldo sul conto.

La carta può essere ricaricata tramite Giropay, SOFORT e bonifici SEPA. Per ottenerla, bisogna aprire il conto in questa pagina.

La procedura è molto semplice e veloce poiché non è richiesta la solita documentazione che occorre per aprire un normale conto bancario.

Una volta aperto, entro pochi giorni la carta prepagata verrà recapitata all’indirizzo inserito in fase di apertura.

