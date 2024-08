Conto Credem Link ancora più vantaggioso con i buoni Amazon fino a 250€

Chi potrebbe dire di no a un conto corrente che offre buoni Amazon fino a 250€ in regalo? Credem Link ha qualcosa di speciale per i suoi nuovi clienti. Non ci sono trucchi o sorprese, ma solo vantaggi immediati e tanta convenienza se apri questo conto online.

Conto corrente Credem: in omaggio buoni Amazon fino a 250€

Dimentica il canone annuale: Credem Link ti regala un anno di utilizzo gratuito del conto e della carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard. Dopo il primo anno, il costo è di soli 1,50€ al mese. Preferisci un’opzione più “nazionale”? La carta di debito Credemcard su circuito Pagobancomat è priva di costi, perfetta per prelievi e pagamenti sia in Italia che all’estero. Gli acquisti online? Naturalmente, sono tutti inclusi. Inoltre, l’Internet Banking e l’App Credem Mobile sono anch’essi gratuiti.

Eccoci alla promo: invita fino a dieci amici e, per ogni amico che aprirà il conto e attiverà due servizi aggiuntivi, ti farà guadagnare un buono acquisto da 25€. Devi usare il codice che trovi nella tua app Credem e condividerlo.

Non serve essere degli esperti di tecnologia per aprire il conto Credem Link. Bastano un documento d’identità o lo Spid, una connessione internet stabile e una buona illuminazione per il video selfie di riconoscimento. Con pochi semplici passaggi, sarai pronto a gestire il tuo conto in modo smart.

Credem Link unisce la praticità tipica del conto online con l’affidabilità della banca tradizionale. Non devi rinunciare alla sicurezza per avere comodità e risparmio. Insomma, se vuoi un conto che ti facilita la vita e ti offre buoni Amazon fino a 250€, oltretutto senza costi eccessivi, Credem Link è l’opzione ideale.