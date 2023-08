Conto Crédit Agricole: canone gratuito e Buoni Regalo Amazon.it

Crédit Agricole offre una soluzione bancaria moderna e conveniente, con un conto online a canone zero, una carta di debito Visa a canone gratuito per i primi 2 anni e un assortimento di vantaggi e premi.

Per chi apre il conto online entro il 4 ottobre 2023, il canone di tenuta conto è zero. Inoltre, fino al 31 ottobre, scegliendo la carta di debito Crédit Agricole Visa durante la procedura di apertura si otterrà un welcome bonus iniziale di 50€ in Buoni Regalo Amazon.it.

Per accedere al welcome bonus è necessario inserire il codice promozionale «VISA» nel form di apertura.

Oltre ad omaggiare i nuovi clienti con un welcome Bonus, il Conto Crédit Agricole offre anche ulteriori ricompense per ogni acquisto effettuato. Utilizzando la carta di debito Crédit Agricole Visa, sia online che nei negozi fisici, è possibile guadagnare fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it, in base alle proprie spese:

25€ con una spesa di almeno 250€

50€ con una spesa di almeno 500€

100€ con una spesa di almeno 1.000€

Il conto e le carte di pagamento di Crédit Agricole si possono gestire completamente tramite canali digitali. Grazie all’app dedicata è possibile monitorare i movimenti del proprio conto, verificare i limiti di prelievo, visualizzare il PIN della carta e gestire i limiti di spesa direttamente dal proprio smartphone.

Sono inclusi nel conto bonifici SEPA online gratuiti e illimitati, e prelievi gratuiti presso gli ATM Crédit Agricole. Per il prelievo di contante presso altre banche è previsto un costo di €2,10, mentre i bonifici istantanei hanno una commissione minima di €0,90.

Infine, per chi è interessato interessato a far crescere i tuoi risparmi, il Conto Crédit Agricole offre un Conto Deposito, sottoscrivibile in Filiale, con un tasso di interesse annuo lordo fino al 3,50%. Vincolando almeno 10.000€, si riceveranno ulteriori 50€ in Buoni Regalo Amazon.it per arricchire ulteriormente il proprio saldo.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.

