Conto Crédit Agricole: canone zero, tanti vantaggi e fino a 250 euro di buoni Amazon in regalo

Fino al 30 ottobre 2024 Crédit Agricole regala 250 euro di buoni Amazon. L’istituto di credito prosegue infatti con l’iniziativa “Invita un amico in Crédit Agricole” che unisce i buoni spendibili su Amazon.it ai tanti vantaggi assicurati da un conto corrente Crédit Agricole. Prima di andare a vedere come ottenere i buoni omaggio facciamo una breve panoramica di ciò che viene offerto ai clienti. Iniziamo sottolineando che il conto corrente Crédit Agricole è gratuito per i primi 9 mesi e rimane gratis anche in seguito per i clienti sotto i 35 anni, per chi decide di accreditare lo stipendio o la pensione, per chi possiede un dossier titoli attivo e per chi ha un patrimonio uguale o superiore a 5.000 euro.

Tanti motivi per aprire il conto online a canone zero di Crédit Agricole

Crédit Agricole offre ai propri correntisti una serie di vantaggi non indifferenti. Tra le altre cose, inclusi nel conto ci sono i bonifici SEPA online gratuiti e la Carta di debito Visa gratis per i primi 2 anni (poi a 2 euro al mese) che consente di prelevare contante in Italia o all’estero e di pagare online e in modalità contactless. Il cliente Crédit Agricole può inoltre gestire tutte le principali funzionalità del proprio conto corrente tramite app, ma in caso di necessità ha sempre a disposizione un consulente dedicato a distanza o in filiale.

Elencata una parte dai tanti vantaggi riservati a chi sceglie il conto online di Crédit Agricole, è ora di tornare ai buoni regalo Amazon e capire cosa fare per ottenerli.

Il primo passaggio prevede di aprire un conto corrente Crédit Agricole entro il 5 settembre 2024 inserendo il codice promozionale VISA nel modulo da compilare in fase di sottoscrizione. Quindi è necessario sottoscrivere la carta di debito Crédit Agricole Visa e utilizzarla per un minimo di spesa di 500 euro e un massimo di 1.000 euro. Completati questi passaggi, si avrà diritto ad avere un primo buono di 100 euro.

Per ricevere invece gli altri 150 euro di buoni Amazon è sufficiente presentare fino a sei amici, ciascuno dei quali deve aprire a sua volta un conto online Crédit Agricole. La promozione prevede infatti l’erogazione di un buono da 25 euro per ogni amico presentato.