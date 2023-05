Conto Crédit Agricole, ottieni fino a 500 euro di cashback: ecco come

Il conto corrente è uno strumento vantaggioso per gestire le proprie finanze, siano esse di lavoro o di spesa quotidiana. Dovresti quindi cercare un conto con una carta di debito gratuita, come Crédit Agricole, che offre anche 500 euro di cashback.

Da oltre tre decenni questa banca è presente in Italia. Offre un conto bancario senza commissioni se hai meno di 35 anni.

Se hai più di 35 anni, il conto rimane gratuito per i primi sei mesi e può restare tale se decidi di investire con la banca.

Inoltre, la carta associata non richiede un canone e può essere collegata a portafogli digitali e sistemi di pagamento su smartphone, consentendoti una maggiore praticità.

Crédit Agricole, 500 euro di cashback e tanti altri vantaggi

Il conto corrente Crédit Agricole è completamente accessibile e gestibile sia da personal computer che da dispositivi mobili, compresi smartphone e tablet.

L’app è intuitiva e offre una panoramica completa del proprio conto. Inoltre, fornisce avvisi in tempo reale per tenere traccia delle transazioni e facilita i trasferimenti di fondi peer-to-peer tra i titolari di conti elencati nella rubrica di un utente che utilizza lo stesso istituto bancario.

Se hai meno di 35 anni il conto corrente è completamente gratuito. Tuttavia, se hai più di 35 anni, avrai il conto gratuito solo per i primi 6 mesi, dopodiché ti verranno addebitati 2 euro al mese.

Sono incluse tutte le funzionalità di sicurezza, come la possibilità di bloccare la carta all’interno dell’app in caso di furto, smarrimento o transazioni non autorizzate.

Ogni acquisto viene verificato da 3D Secure, utilizzando un codice personale, e ogni transazione viene notificata in tempo reale su tutti i tuoi dispositivi.

Se sei interessato a fare investimenti a distanza o condurre altre operazioni tramite l’app, un consulente ti assisterà.

Infine, se apri il conto ora riceverai 500 euro di cashback. Devi soltanto cliccare sul link qui sotto e procedere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.