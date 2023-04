Conto Deposito con interessi al 4%: guadagno facile garantito con Mediolanum

Il prossimo 30 aprile terminerà la promozione di Banca Mediolanum che consente di accedere ad un conto corrente a zero spese con la possibilità di beneficiare di un deposito con interessi al 4% per 6 mesi. L’offerta, accessibile a tutti i nuovi clienti che scelgono SelfyConto di Banca Mediolanum, è attivabile semplicemente andando ad accreditare lo stipendio. Non ci sono spese di alcun tipo.

Grazie alla promozione in questione è possibile beneficiare di un tasso di interesse agevolato per 6 mesi che garantirà 138 euro di guadagno netto ogni 10.000 euro investiti, fino ad un massimo di poco più di 2.000 euro a fronte dell’investimento massimo di 500.000 euro. Per accedere all’offerta è possibile richiedere l’apertura (gratuita) di SelfyConto tramite il sito di Banca Mediolanum.

Interessi al 4% con il Conto Deposito di Banca Mediolanum: la promozione scade a fine aprile

SelfyConto di Banca Mediolanum presenta:

un canone azzerato per 12 mesi (invece che 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente; per azzerare il costo del conto basta avere meno di 30 anni oppure attivare un prestito o un prodotto assicurativo con Banca Mediolanum o ancora avere un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro

(invece che 3,75 euro al mese) e per azzerare il costo del conto basta avere meno di 30 anni oppure attivare un prestito o un prodotto assicurativo con Banca Mediolanum o ancora avere un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro una carta di debito gratuita con prelievi gratis in area euro

con in area euro bonifici gratis

carta di credito richiedibile a 1 euro al mese, con plafond di 1.500 euro

Con il conto corrente di Banca Mediolanum è possibile accedere alla promozione relativa al Conto Deposito con interessi al 4%. Basta accreditare lo stipendio, dopo aver completato l’apertura di SelfyConto, per accedere all’offerta e ottenere un guadagno netto di 138 euro ogni 10.000 euro investiti dopo appena 6 mesi.

Per completare l’apertura di SelfyConto di Banca Mediolanum entro il 30 aprile è possibile seguire il link qui di sotto.

Banca Mediolanum propone una procedura rapida per aprire il conto corrente. È possibile, infatti, sfruttare l’autenticazione con SPID.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.