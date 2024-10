Conto Deposito con interessi al 5% per 6 mesi: la promo da non perdere

Con la nuova promozione di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto deposito che garantisce interessi al 5% per i primi 6 mesi. Si tratta di un’offerta davvero molto interessante che consente l’accesso a un sistema sicuro per incrementare il valore della propria liquidità.

Il deposito è sempre svincolabile senza perdere gli interessi accumulati, garantendo la massima flessibilità di gestione dell’investimento per l’utente. Per accedere alla promo basta aprire SelfyConto, con canone zero per un anno (poi 3,75 euro al mese), e poi impostare l’accredito di stipendio.

I dettagli completi sull’offerta sono disponibili qui di sotto, tramite il sito di Banca Mediolanum.

Interessi al 5% con il conto deposito di Banca Mediolanum

La promozione di Banca Mediolanum è da cogliere al volo: per chi apre SelfyConto, conto corrente completamente a zero spese per il primo anno, e accredita lo stipendio, infatti, c’è un tasso di interesse del 5% (lordo annuo) sui depositi per i primi 6 mesi. Si tratta di un sistema semplice e sicuro per poter incrementare il valore della propria liquidità, senza dover affrontare i rischi tipici di un investimento.

SelfyConto ha canone zero per un anno (poi 3,75 euro al mese) e include la carta di debito, con canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno) e bonifici gratis. Il conto può essere utilizzato sia come conto principale, c’è anche la possibilità di richiedere la carta di credito, che come conto d’appoggio, solo per sfruttare il tasso del 5% per i primi 6 mesi, con possibilità di chiusura una volta terminata la promo.

Per aprire il conto di Banca Mediolanum è sufficiente seguire una semplice procedura online. Completata la procedura di apertura, sarà possibile accreditare lo stipendio e iniziare subito a sfruttare il tasso del 5% sulla liquidità depositata che, come detto in precedenza, sarà sempre svincolabile senza perdere gli interessi maturati.