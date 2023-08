Conto Fineco: pagamenti digitali e prelievi smart

Il conto corrente offerto da Fineco unisce l’innovazione alla praticità, con una serie di servizi smart integrati che rendono il controllo delle finanze personali più semplice e conveniente.

Con la promozione attualmente in corso, aprendo un conto con Fineco entro il 30 settembre 2023 il canone è zero per i primi 12 mesi, e per i più giovani, il canone resta a zero fino al raggiungimento dei 30 anni. Al termine del periodo promozionale il canone mensile è di soli 3,95€, azzerabile.

Sono incluse nel canone del conto tutte le principali operazioni, come bonifici SEPA gratuiti e illimitati verso 250 paesi e in 20 valute diverse, pagamenti MAV e RAV, pagamento degli F24 e ricariche telefoniche senza commissioni.

Con Fineco si avranno a disposizione numerose funzionalità smart. Il conto offre la comodità di prelevare denaro contante senza dover portare con sé la carta di debito. Grazie ai Prelievi Smart è possibile prelevare contante dagli ATM UniCredit utilizzando semplicemente un QR Code. Basta scansionare il codice dal proprio smartphone, senza la necessità di inserire fisicamente la carta.

Questo non solo rende il processo di prelievo più veloce ed efficiente, ma offre anche un livello aggiuntivo di sicurezza eliminando il rischio di smarrimento o furto della carta di debito.

Fineco rende più pratici anche i pagamenti in negozio grazie alla tecnologia Tap&Go. Basta appoggiare lo smartphone o smartwatch al POS del negozio e il pagamento è effettuato in un istante.

Grazie a Fineco Pay è possibile scambiare denaro in tempo reale con i prorpi contatti direttamente tramite l’app Fineco. I trasferimenti avvengono istantaneamente e, cosa ancora più interessante, senza alcun costo aggiuntivo. Questo rende gli scambi di denaro tra amici, familiari o colleghi di lavoro rapidi, convenienti e senza alcuna complicazione.

Per chiunque abbia mai desiderato aumentare temporaneamente il proprio limite di spesa, Fineco offre la soluzione perfetta. Con il servizio Maxi Acquisto, è possibile aumentare il limite massimo di spesa della propria carta Visa Debit fino a 5.000€ per un giorno, consentendo di effettuare acquisti straordinari senza intoppi.

Per conoscere l’offerta completa di Fineco clicca qui.

