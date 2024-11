Conto HYPE: pagamenti e prelievi senza commissioni ovunque e molto altro

Conto HYPE è, sempre di più, la scelta giusta per i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente online ricco di vantaggi e in grado di adattarsi alle proprie necessità. Per i clienti più esigenti, chi viaggia molto (per piacere o per lavoro) e per chi vuole essere tutelato da varie coperture assicurative, Conto HYPE Premium rappresenta la soluzione più conveniente.

Questo conto prevede un canone di 9,90 euro al mese e include la Carta World Elite Mastercard con prelievi e pagamenti senza commissioni in tutto il mondo oltre ai bonifici istantanei gratuiti e a varie coperture assicurative. Per aprire il conto è sufficiente seguire la procedura online tramite il sito ufficiale di HYPE. Con il codice CIAOHYPER è possibile ottenere un bonus di 25 euro.

Conto HYPE Premium: completo e conveniente

Con Conto HYPE Premium è possibile sfruttare un conto ricco di vantaggi e con queste caratteristiche:

canone di 9,90 euro al mese

Carta World Elite Mastercard , sia fisica che virtuale (utilizzabile anche con Google Pay e Apple Pay)

, sia fisica che virtuale (utilizzabile anche con Google Pay e Apple Pay) prelievi senza commissioni in tutto il mondo

pagamenti senza commissioni in tutto il mondo

bonifici istantanei senza commissioni

Assicurazioni Premium : il cliente può contare su coperture su viaggi, spese mediche all’estero, tutela legale sul cyber risk e assistenza digitale oltre che assistenza medica e per la riparazione di elettrodomestici in casa

: il cliente può contare su coperture su viaggi, spese mediche all’estero, tutela legale sul cyber risk e assistenza digitale oltre che assistenza medica e per la riparazione di elettrodomestici in casa accesso ai servizi aggiuntivi proposti da HYPE come i prestiti personali e il conto deposito con interessi fino al 3,6%

proposti da HYPE come i prestiti personali e il conto deposito con interessi fino al 3,6% 25 euro di bonus con il codice CIAOHYPER

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Oltre al piano Premium, HYPE propone anche il piano base a canone zero e il piano Next dal costo di 2,90 euro al mese. Anche queste versioni possono essere attivate direttamente tramite il box riportato qui di sotto.