Conto ING: Buono Amazon da 100€ all'apertura e fino a 500€ invitando gli amici

È il momento giusto per puntare su Conto Corrente Arancio di ING che, nella versione Più con canone azzerabile a tempo indeterminato, consente di poter sfruttare un conto a zero spese, con prelievi e bonifici (anche istantanei) gratis e con la possibilità di richiedere la carta di credito a canone zero.

Chi sceglie Conto Corrente Arancio Più può ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo, utilizzando il codice ING2024 e poi spendendo almeno 100 euro con carta di debito, e può poi sfruttare la promo “porta un amico” per ottenere fino a 500 euro di Buoni Amazon inviando i propri amici.

Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto e richiedere l’apertura del conto tramite il sito ufficiale di ING.

Conto Corrente Arancio di ING: ecco la promo

Il Conto Corrente Arancio in versione Più è un conto con canone di 5 euro al mese che può essere azzerato con l’accredito dello stipendio oppure con un versamento di almeno 1.000 euro al mese. Questo conto ha le seguenti caratteristiche:

carta di debito a canone zero con prelievi gratis in tutta l’area euro

a canone zero con in tutta l’area euro carta di credito richiedibile con un canone zero , possibilità di rateizzare le spese e plafond di 1.500 euro

richiedibile con un , possibilità di rateizzare le spese e plafond di 1.500 euro carta prepagata richiedibile con un canone zero

richiedibile con un bonifici senza commissioni, anche istantanei

Per tutti i nuovi clienti ING è possibile:

ottenere un Buono Amazon da 100 euro aprendo il conto con il codice ING2024 e spendendo almeno 100 euro con carta di debito entro il 31 gennaio 2025

aprendo il conto con il codice e spendendo almeno 100 euro con carta di debito entro il 31 gennaio 2025 ottenere fino a 500 euro di Buoni Amazon invitando i propri amici: per ogni amico invitato che apre il conto si ricevono 50 euro di Buono Amazon se l’amico rispetta le condizioni fissate dalla banca (con l’accredito dello stipendio)

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.