XPay Pro: ecco la promo con canone zero e commissioni scontate

Hai un’attività e cerchi un modo semplice e professionale per ricevere pagamenti online o a distanza? Nexi lancia una nuova promozione dedicata al suo servizio XPay Pro, pensato per esercenti, liberi professionisti e titolari di e-commerce.

Fino al 16 aprile puoi approfittare di condizioni economiche agevolate, con canone mensile azzerato e commissioni ridotte sulle transazioni. Puoi avere XPay Pro direttamente sul sito di Nexi, ma prima vorrai sicuramente avere qualche dettaglio in più: nelle prossime righe ti diciamo tutto.

Cos’è XPay Pro e perché conviene ora

XPay Pro è la soluzione all-in-one di Nexi per ricevere pagamenti con carta in modo sicuro, anche da remoto: basta generare un link di pagamento e inviarlo al cliente. Tra i suoi punti di forza trovi:

Accredito delle somme in un solo giorno lavorativo ;

; Oltre 30 metodi di pagamento accettati ;

; Ssupporto in lingua italiana ;

; Servizio Boost incluso, per un’esperienza di pagamento più rapida e fluida.

In questo periodo, chi sceglie di attivare il servizio può usufruire di canone gratuito (anziché 14,90€/mese), commissioni all’1,1% sull’importo transato (invece di 1,25%) e costo per transazione ridotto a 0,24€ (anziché 0,29€).

In più, non ci sono costi di attivazione, niente penali di chiusura contratto, zero spese per eventuali storni. Una proposta interessante per chi vuole modernizzare il proprio sistema di incasso digitale senza costi fissi e con tutta la sicurezza garantita da Nexi.

Per attivare XPay Pro con queste condizioni esclusive c’è tempo fino al 16 aprile. Scopri di più e richiedi l’offerta direttamente sul sito ufficiale di Nexi.