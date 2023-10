Conto Key di Banca Progetto: canone zero e tassi promozionali fino al 2024

Sei alla ricerca di un conto corrente che ti permetta di gestire i tuoi risparmi in modo flessibile e conveniente? Banca Progetto ha la soluzione ideale per te: il Conto Key. Con un canone zero e una serie di vantaggi allettanti, questo conto corrente remunerato è progettato su misura per soddisfare le tue esigenze finanziarie. Inoltre, se apri un Conto Key entro il 30 novembre 2023, potrai beneficiare di un tasso promozionale davvero concorrenziale.

Conto Key: remunerato e a canone zero

Una delle caratteristiche distintive del Conto Key è il canone zero. Ciò significa che non dovrai preoccuparti di costi mensili fissi, permettendoti di gestire il tuo denaro senza alcun onere finanziario. Inoltre, il Conto Key offre un tasso di interesse del del 2% almeno fino al 31 dicembre 2024 e del 2,5% fino al 31 marzo 2024: un’opportunità imperdibile per far crescere i tuoi risparmi.

Se sei alla ricerca di un modo per far fruttare al meglio i tuoi risparmi, il Conto Key ti offre la possibilità di vincolare i tuoi depositi con rendimenti allettanti. Puoi scegliere tra depositi vincolati svincolabili o non svincolabili, con tassi di interesse variabili che vanno dal 3% per i depositi svincolabili a 6 mesi fino al 4,75% per i depositi non svincolabili di 60 mesi. Questa flessibilità ti consente di adattare il tuo investimento alle tue esigenze finanziarie.

Con il Conto Key, riceverai anche una carta di debito internazionale Mastercard gratuita. Questa carta ti consentirà di effettuare pagamenti in tutto il mondo e prelevare contanti in modo conveniente presso gli sportelli automatici. Nel caso in cui desideri un conto deposito senza vincoli temporali, Banca Progetto offre anche il Conto Progetto, completamente gratuito e senza nessuna durata predefinita. Potrai accedere ai tuoi risparmi in qualsiasi momento senza penalizzazioni, garantendo la massima flessibilità e disponibilità finanziaria.

Banca Progetto è una realtà solida e affidabile e aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, garantendo che i tuoi risparmi siano coperti fino a 100.000 euro. Conto Key è rivolto a tutte le persone maggiorenni residenti in Italia. Puoi anche scegliere di cointestare il conto con un massimo di due titolari, rendendo questo conto adatto anche alle esigenze congiunte.

Come aprire Conto Key online e in pochi minuti

Aprire Conto Key è semplice e conveniente e puoi farlo comodamente online attraverso il processo di registrazione sul sito web di Banca Progetto. Assicurati di avere a portata di mano i seguenti documenti e informazioni:

Documento di identità in corso di validità

in corso di validità Codice fiscale o tessera sanitaria

o tessera sanitaria Un numero di cellulare e un indirizzo email

Se sei già cliente di Conto Progetto e desideri aprire un Conto Key, puoi farlo facilmente tramite l’Home Banking accedendo alla sezione “I miei prodotti – Vetrina Prodotti”. Non lasciarti sfuggire questa opportunità offerta da Banca Progetto: approfitta dei tassi promozionali eccezionali offerti fino al 2024 e apri il tuo conto a canone zero direttamente online.

