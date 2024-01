Conto online a canone zero fino a 30 anni e prelievi gratis: apri SelfyConto in 3 minuti

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum con canone zero fino a 30 anni e gratis per tutti il primo anno, che consente di effettuare prelievi gratis in tutta Italia e in Europa. indipendentemente dall’ATM scelto. Sono gratuite anche le principali operazioni bancarie come bonifici, F24, MAV e RAV, inclusi gli addebiti delle utenze e le ricariche telefoniche.

Associata al conto anche una carta di debito gratuita realizzata in PVC 100% riciclato. La carta appartiene al circuito di pagamenti internazionale Mastercard. La richiesta di apertura del conto avviene direttamente online e può essere completata in appena 3 minuti.

Come aprire il conto online SelfyConto in 3 minuti

Per prima cosa collegati alla pagina dedicata all’apertura di SelfyConto online, quindi premi sul bottone Apri SelfyConto in alto a destra. Nella nuova pagina che si apre scegli a chi vuoi intestare il conto online: l’opzione predefinita è Solo a me, volendo però è possibile co-intestarlo insieme a un’altra persona. Nel passaggio successivo fai clic su Procedi accanto alla voce Apri il conto in pochi click identificandoti con SPID.

Ora effettua l’accesso con SPID, inserisci i tuoi dati anagrafici, completa il riconoscimento e apponi la firma digitale ai contratti di SelfyConto. È tutto, la procedura ti porterà via al massimo 3 minuti, non di più.

Approfitta dunque del nuovo conto corrente online SelfyConto dell’istituto Banca Mediolanum per ottenere un conto online a canone zero fino a 30 anni e per tutti il primo anno, con la possibilità di richiedere anche la carta di credito Mediolanum Credit Card e la carta prepagata Mediolanum Prepaid Card.

