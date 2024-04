Conto online a canone zero fino a 30 anni e prelievi gratis senza limiti con SelfyConto

Sulla scelta di un nuovo conto online incidono numerosi elementi. Tra i fattori più importanti, occupano una posizione di rilievo il prezzo del canone e le eventuali commissioni per i prelievi.

A questo proposito, se hai meno di 30 anni, una delle migliori soluzioni oggi disponibili è SelfyConto, il conto corrente online a canone zero per tutti nei primi 12 mesi e fino al compimento dei 30 anni. In più, sono gratis anche i prelievi effettuati con carta di debito in area Euro: la procedura per l’attivazione è disponibile sul sito ufficiale di Banca Mediolanum.

Le caratteristiche chiave del conto online SelfyConto

Innanzitutto vi sono i due elementi appena descritti, ossia il canone di tenuta del conto a zero e i prelievi illimitati in tutti i Paesi dell’Unione Europea (Italia compresa). Confermiamo che il canone è gratuito per gli under 30 fino al compimento dei 30 anni, oltre che per tutti nei primi dodici mesi dall’apertura del conto.

Inclusa nel conto corrente online di Banca Mediolanum anche una carta di debito gratuita appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Eventualmente, si possono richiedere le altre due carte disponibili, vale a dire la carta di credito Mediolanum Credit Card e la prepagata Mediolanum Prepaid Card.

A tutto questo si aggiungono le principali operazioni bancarie gratuite. I clienti possono infatti effettuare bonifici, addebiti utenze e ricariche telefoniche a costo zero, così come pagare F23, F24, MAV e RAV senza commissioni.

Puoi aprire SelfyConto su questa pagina del sito ufficiale di Banca Mediolanum. Se scegli di aprirlo con lo SPID, la procedurà richiederà solo pochi minuti del tuo tempo libero.