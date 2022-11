Conto online a zero spese con carta di credito gratis: ecco la scelta giusta

Un conto corrente online è, solitamente, un conto basilare che include la carta di debito, spesso limitata nell’utilizzo a pochi prelievi gratuiti. Chi è in cerca di un conto online davvero a zero spese e con carta di credito inclusa deve, quindi, valutare con molta attenzione la proposta di ING.

Con Conto Corrente Arancio, infatti, è possibile accedere ad un conto online con canone zero e possibilità di richiedere la carta di credito senza alcun costo aggiuntivo. La proposta di ING è ottima anche in considerazione del fatto che è possibile sfruttare un tasso lordo annuo del 2% sulle somme vincolate a 12 mesi (uno strumento ottimale per contrastare l’inflazione).

Per scoprire i dettagli su Conto Corrente Arancio di ING è possibile accedere direttamente al sito dell’istituto, dal link qui di sotto, oppure leggere il paragrafo di seguito in cui andremo ad analizzare le caratteristiche del conto.

Conto Corrente Arancio: il conto a zero spese con carta di credito inclusa

La proposta di ING per chi attiva Conto Corrente Arancio è davvero da sfruttare al volo. L’istituto mette a disposizione un conto online con:

canone azzerato per i primi 12 mesi e azzerabile successivamente impostando l’accredito dello stipendio/pensione oppure registrando entrate per almeno 1.000 euro mensili

impostando l’accredito dello stipendio/pensione oppure registrando entrate per almeno 1.000 euro mensili carta di debito inclusa (con supporto Google Pay e Apple Pay) per prelevare senza commissioni in tutta Europa

(con supporto Google Pay e Apple Pay) per prelevare senza commissioni in tutta Europa tutte le operazioni principali incluse senza commissioni , come ad esempio i bonifici SEPA fino a 50 mila euro

, come ad esempio i bonifici SEPA fino a 50 mila euro tasso annuo lordo del 2% su somme vincolate a 12 mesi

A completare i vantaggi di Conto Corrente Arancio c’è la possibilità di richiedere la Carta di Credito Mastercard Gold con plafond di 1.500 euro. Questa carta presenta un canone azzerato per il primo anno e poi di 2 euro al mese. I titolari della carta possono azzerare il canone effettuando 500 euro di pagamenti al mese oppure attivando un piano Pagoflex per dilazionare i pagamenti effettuati con carta.

Richiedendo Conto Corrente Arancio e la Carta di Credito Mastercard Gold è, quindi, possibile azzerare le spese per la gestione del proprio denaro e degli strumenti di pagamento, senza rinunce e potendo sfruttare sulla comodità di gestione di un conto online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.