Conto online e assicurazione animali: la soluzione ideale

I conti online includono, in molti casi, una serie di servizi e vantaggi molto interessanti. Tra di essi può risultare molto utile un’assicurazione sugli animali domestici.

Chi ha un cane o un gatto in casa infatti, può dover far fronte a spese veterinarie non da poco. Alcuni conti online dunque, garantiscono ulteriori certezze oltre alla classica assicurazione.

In questo senso, quanto proposto da SelfyConto risulta molto interessante. Stiamo parlando di SelfyCare Pet, una formula assicurativa gestibile interamente attraverso l’app legata al conto digitale.

Con SelfyCare Pet è possibile ottenere rimborso per le spese veterinarie con intervento chirurgico a fronte di infortunio, malattia o parto cesareo o altri disguidi. Inoltre, è possibile scegliere di attivare anche la garanzia per responsabilità civile.

SelfyCare Pet è solo uno dei tanti vantaggi legati a SelfyConto

L’assicurazione animali è solo uno dei tanti vantaggi legati a SelfyConto. Stiamo infatti parlando di un conto online proposto da Banca Mediolanum, un istituto che non necessita di particolari presentazioni.

Attraverso l’app mobile collegata al conto è possibile richiedere, con pochi tocchi sul display, un prestito da 2.000 a 15.000 euro, con TAN fisso 5,80%, TAEG massimo 5,97% con spese di istruttoria e imposta sostitutiva gratuite.

SelfyConto poi, viene accompagnato anche da una carta di debito gratuita, che consente di effettuare prelievi ATM in zona Euro a costo zero. Sempre grazie all’app, è possibile inoltre effettuare classiche operazioni bancarie come addebiti delle utenze, bonifici e ricariche telefoniche. Il tutto, senza alcun tipo di costo aggiuntivo.

A rendere ancora più appetibile SelfyConto è il canone zero per gli under 30 mentre, per chi ha già superato tale età, è comunque possibile utilizzare il conto online e la carta di debito gratis per il primo anno.

