Conto online con canone azzerabile per 3 anni con SelfyConto

Se per il nuovo anno stai valutando un nuovo conto online in sostituzione di quello attuale, segnaliamo la disponibilità di SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum. Nell’ambito dell’iniziativa in corso, aprendo il conto entro il 31 dicembre 2024 e accreditando il proprio stipendio si può azzerare il canone per tre anni.

Di suo, il conto online SelfyConto offre il canone a zero fino a 30 anni per gli under 30 e per tutti il primo anno. Le stesse condizioni sono legate ai bonifici istantanei e ordinari SEPA, mentre i prelievi in Italia e nei Paesi appartenenti all’Unione europea sono gratis senza limiti temporali.

SelfyConto si può aprire direttamente online su questa pagina del sito Banca Mediolanum. I documenti richiesti sono una carta d’identità e il codice fiscale, tenendo a portata di mano il proprio cellulare e un indirizzo e-mail valido.

Come azzerare per tre anni il canone del conto online SelfyConto

L’azzeramento del canone di SelfyConto per i prossimi tre anni prevede l’apertura del conto online entro il 31 dicembre 2024. In seguito, occorre accreditare la propria busta paga.

Se non si ha uno stipendio, è sufficiente garantire una spesa pari o superiore a 500 euro al mese per tre mesi consecutivi. Il regolamento della promozione prevede che le transazioni vengano effettuate con la Mediolanum Card, la carta di debito associata al conto.

Quest’ultima appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard e consente di prelevare gratis sia in Italia che in Europa. Oltre alla Mediolanum Card, durante la fase di registrazione del conto si può richiedere anche la carta di credito Mediolanum Credit Card, con la possibilità di scegliere tra Visa e Mastercard. I canoni di entrambe le carte sono a zero per il primo anno, poi rispettivamente 10 euro e 20 euro dal secondo anno.

Per approfittare della promozione in corso c’è tempo fino al 31 dicembre 2024, termine ultimo per l’apertura del conto corrente online SelfyConto.