Conto online con prelievi e bonifici istantanei gratis: ora c'è HYPE Next

La scelta di un nuovo conto corrente online diventa più facile grazie alle proposte di HYPE, sempre più punto di riferimento per il settore bancario in Italia. La fintech, infatti, propone il Conto HYPE a canone zero e carta virtuale abbinata che rappresenta la soluzione giusta per i più giovani e per chi cerca un conto secondario da utilizzare per le spese di tutti i giorni (c’è un limite di ricarica di 15.000 euro).

Per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto online completo e conveniente c’è la possibilità di puntare su Conto HYPE Next. Questo conto ha un canone di appena 2,90 euro al mese e include la carta di debito Mastercard.

Scegliendo questa versione del conto HYPE è possibile beneficiare di prelievi e bonifici istantanei gratuiti oltre che della possibilità di ricarica da altra carta, gratis e senza limiti. Ci sono anche una serie di polizze assicurative gratuite (acquisti, riparazione, elettrodomestici e assistenza medica).

Per aprire il Conto HYPE Next è possibile seguire una semplice procedura online, accessibile dal link qui di sotto. Con il codice YOU, inoltre, ci sono 20 euro in regalo per i nuovi clienti HYPE.

Conto HYPE Next: la scelta più conveniente per un nuovo conto online

Grazie a Conto HYPE Next è possibile accedere a un conto online davvero completo. La banca mette a disposizione la carta di debito Mastercard, con prelievi gratis e possibilità di utilizzo di Google Pay e Apple Pay.

Da notare che ci sono anche i bonifici istantanei gratuiti oltre alla possibilità di ricarica istantanea e gratuita tramite carta. A differenza della versione a canone zero, Conto HYPE Next non ha limiti di ricarica. C’è anche la possibilità di impostare l’accredito dello stipendio.

I clienti HYPE Next possono accedere a tanti vantaggi aggiuntivi: ci sono le assicurazioni gratuite (acquisti, riparazione, elettrodomestici e assistenza medica) ed è possibile richiedere mutui, in collaborazione con Banca Sella, e prestiti personali, in collaborazione con Younited.

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi