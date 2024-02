Conto online Credem Link: interessi al 4% e nessun canone da pagare

In passato, scegliere un conto conveniente non era semplice, ma adesso è diventato un gioco da ragazzi grazie. Tra le tante offerte, spicca il conto Credem Link, un prodotto che coniuga vantaggi notevoli e convenienza.

La proposta arriva direttamente da Banca Credem, che si rivolge ai risparmiatori che desiderano un conto corrente online completo di servizi, tra cui quello di assistenza sia online che in filiale. Continua a leggere se vuoi conoscere i particolari.

Zero canone e interessi al 4%: la formula vincente di Credem Link

Il punto di forza di Credem Link è il canone zero, oltre al fatto che non devi rispettare degli specifici requisiti per richiederlo.

In più, è disponibile Conto Deposito Più con il tasso di interesse del 4% per i primi 12 mesi. In questo modo, potrai far crescere i tuoi risparmi.

Ci sono altri vantaggi con questo conto. Uno di questi è la carta di debito inclusa priva di canone per il primo anno (dal secondo anno in poi paghi 1,5€/mese). La comodità di questa carta è la possibilità di collegarla ai principali wallet digitali, come Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay.

Inoltre, potrai prelevare senza commissioni dagli ATM Credem, acquistare sia online che nei negozi fisici.

Credem Link è senza dubbio la soluzione perfetta se stai cercando un conto corrente pieno di vantaggi. Canone zero, interessi al 4% sul Conto Deposito Più, prelievi e pagamenti senza commissioni: cosa volere di più? Apri il conto subito cliccando sul bottone qui sotto!

