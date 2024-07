Conto online Crédit Agricole: niente canone per 9 mesi

Crédit Agricole strizza l’occhio a chi è sempre in cerca dell’offerta perfetta per semplificare la gestione dei propri soldi. La nuova offerta sul conto online prevede niente canone per 9 mesi. Ma oltre a questo ghiotto vantaggio, c’è molto altro di cui parlare: buoni regalo e comodità, per non parlare del consulente dedicato.

Per i primi nove mesi, infatti, parlare di costi di gestione del conto sarà un lontano ricordo. E se questo non ti fa già saltare di gioia, sappi che è abbinata al conto la carta di debito Visa a canone zero per i primi due anni. Ci sono anche i prelievi illimitati presso gli ATM della banca e i bonifici SEPA online gratuiti.

Niente canone per 9 mesi e tanti vantaggi extra

Passati i primi nove mesi, il canone potrebbe essere ancora azzerato se hai meno di 35 anni, o un dossier titoli attivo, o un patrimonio di almeno 5.000 euro, o se accrediti stipendio o pensione. Insomma, le opzioni non mancano.

Crédit Agricole ha attivato una interessantissima operazione a premi: buoni regalo Amazon fino a 150 euro. Da App invita chi vuoi ad aprire il conto online con il tuo codice promo. 25€ in Buoni Regalo per ogni amico che apre il conto fino ad un massimo di 6 amici. Ogni amico, in pratica, ti frutta un buono da 50 euro, per un totale di 150 euro. Mica male, no?

Quindi, ricapitolando, niente canone per 9 mesi e una pioggia di buoni Amazon fino a 150 euro ti aspettano. Non resta che collegarti al sito di Crédit Agricole e aprire il conto online della banca.