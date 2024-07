Conto online Crédit Agricole: zero canone per 9 mesi e tanti vantaggi

Crédit Agricole presenta un conto corrente online, pensato per rispondere a una vasta gamma di esigenze bancarie con un’offerta flessibile e vantaggiosa a canone iniziale zero. Il Conto Online di Crédit Agricole include servizi digitali avanzati, varie opzioni di carte di debito e credit, oltre ad una serie di benefici esclusivi che lo rendono un’opzione ideale per molti.

Canone zero e vantaggi aggiuntivi

Per i primi nove mesi, il Conto Online di Crédit Agricole offre un canone zero. Successivamente, il canone mensile sarà di 2 euro, facilmente azzerabile se si soddisfa una delle seguenti condizioni:

Accredito dello stipendio o della pensione

Età inferiore ai 35 anni

Patrimonio uguale o superiore a 5.000 euro

Dossier titoli attivo

Inoltre, la Carta Crédit Agricole Visa è gratuita per i primi due anni, permettendo di effettuare pagamenti online, nei negozi e all’estero senza costi aggiuntivi. I bonifici SEPA online sono gratuiti, così come i prelievi illimitati presso gli ATM Crédit Agricole. La gestione del conto è resa ancora più semplice grazie ai servizi di App e Home Banking gratuiti.

Promozioni e premi

Aderendo al conto entro il 5 settembre, è possibile ottenere fino a 250 euro in Buoni Regalo. Nello specifico, inserendo il codice promozionale “VISA” e utilizzando la carta di debito Crédit Agricole Visa, si può ricevere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon.it. Inoltre, invitando amici ad aprire il conto online tramite la propria App, si possono guadagnare 25 euro per ogni amico che apre un conto, fino a un massimo di sei amici.

Offerte esclusive

Per chi sceglie il Conto Online e la Carta VISA Debit, Crédit Agricole offre una gift card DECATHLON o ALÉ CYCLING da 50 euro e la possibilità di partecipare all’estrazione di premi Garmin. Inoltre, aprendo il conto si può richiedere la Carta Oro American Express con la quota gratuita il primo anno e numerosi vantaggi aggiuntivi.

Servizi digitali avanzati

L’App di Crédit Agricole offre numerose funzionalità per una gestione semplice e immediata del proprio conto. È possibile fissare appuntamenti in filiale con un consulente dedicato, richiedere quotazioni e prodotti come carte, polizze e prestiti, e ricevere notifiche istantanee per monitorare i movimenti del conto. Inoltre, è possibile effettuare pagamenti in tempo reale anche senza conoscere l’IBAN del destinatario.

Sicurezza e facilità d’uso

La sicurezza è una priorità per Crédit Agricole. Con la funzione 3D Secure, gli acquisti online sono protetti tramite un codice personale. In caso di furto o smarrimento, la carta può essere bloccata o messa “in pausa” direttamente dall’App. La carta di debito Visa è compatibile con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, offrendo massima usabilità e sicurezza.

Per conoscere l’offerta completa di Credit Agricole clicca qui.