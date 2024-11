Conto online e carta di credito a canone zero con SelfyConto

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum a canone zero, pensato per pagare, investire e gestire il proprio denaro in modo intelligente, pratico e veloce. Il canone è azzerato per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30, mentre dal secondo è pari a 3,75 euro al mese (ma è azzerabile in via promozionale).

Durante i primi 12 mesi sono azzerate anche le quote per la carta di debito e la carta di credito, che poi passano rispettivamente a 10 e 20 euro al mese. Non sono previste commissioni nemmeno sui prelievi agli sportelli bancari ATM, sui bonifici e sugli addebiti delle utenze.

Il modulo di apertura del conto online SelfyConto è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Banca Mediolanum.

I vantaggi del conto corrente online SelfyConto

Sono numerosi i vantaggi del conto di Banca Mediolanum SelfyConto. In primis la possibilità di fare affidamento su un conto a zero spese non soltanto per il canone gratis del conto e la quota gratuita sia della carta di debito che della carta di credito il primo anno, ma anche per i prelievi senza commissioni in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea più le principali operazioni bancarie gratuite, tra cui addebiti utenze, ricariche telefoniche, F24, MAV, RAV e pagamenti F23.

Capitolo carte. SelfyConto permette di associare fino a tre tipologie di carte differenti. Una carta di debito (Mediolanum Card), una carta di credito (Mediolanum Credit Card) e una carta prepagata (Mediolanum Prepaid Card). Tutte e tre dispongono del circuito di pagamento internazionale Mastercard, con l’unica eccezione rappresentata dalla carta di credito, per la quale è possibile scegliere tra Visa o Mastercard.

Maggiori dettagli sul conto online SelfyConto e sulla promozione a questa pagina del sito Banca Mediolanum.