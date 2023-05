Conto online gratuito e 50€ in Buoni Regalo Amazon con Crédit Agricole

La banca francese Crédit Agricole ha lanciato una nuova offerta per tutti coloro che scelgono di aprire un nuovo conto corrente online e richiedono la carta di debito Visa collegata al conto. L’offerta include un bonus di benvenuto del valore di 50 euro in Buoni Regalo Amazon e la possibilità di non pagare il canone del conto fino ai 35 anni. In più, chi sottoscrive un conto deposito della durata di almeno un anno in filiale ottiene il 3,50% annuo lordo.

Aprire un conto online con Crédit Agricole oggi è ancora più conveniente

La Visa debit di Crédit Agricole si aggiunge alle migliori carte con bonus di benvenuto grazie all’ultima offerta dell’istituto di credito francese. Il welcome bonus ha un valore di 50 euro per chi apre il conto online e richiede la carta di debito Visa.

Per ottenere il cashback in tuo favore tutto quello che devi fare è aprire il conto corrente online entro il 31 luglio e inserire il codice promozionale VISA. In seguito occorre sottoscrivere la carta Visa entro il 30 settembre sempre di quest’anno. C’è però anche un modo per ottenere ulteriori 200 euro in Buoni regalo Amazon: se entro 60 giorni dall’apertura del conto spendi almeno 2.000 euro, Crédit Agricole ti riconoscerà un cashback di 200 euro da spendere sul sito amazon.it. Questi gli ulteriori cashback previsti con l’utilizzo della carta di debito Visa:

25 euro a fronte di una spesa di almeno 250 euro entro 60 giorni

50 euro a fronte di una spesa di almeno 500 euro entro 60 giorni

100 euro a fronte di una spesa di almeno 1.000 euro entro 60 giorni

150 euro a fronte di una spesa di almeno 1.500 euro entro 60 giorni

Apri ora il conto corrente Crédit Agricole e richiedi la carta di debito VISA collegata al conto per ottenere il Welcome Bonus del valore di 50 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.