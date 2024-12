Conto online HYPE con prelievi gratis ovunque e assicurazione viaggi

Se ti rechi con regolare frequenza all’estero, potrebbe farti comodo un conto online con prelievi gratis ovunque nel mondo e un’assicurazione su viaggi, spese mediche e shopping. A garantire entrambe le cose è l’azienda fintech italiana HYPE con Premium, il suo conto più completo.

HYPE Premium offre inoltre bonifici istantanei gratis, pagamenti senza commissioni e l’opportunità di ricaricare la carta senza limiti. Tutto questo rientra nel canone mensile di 9,90 euro al mese.

C’è poi un ulteriore elemento da considerare: il bonus di 25 euro per i nuovi clienti Premium. Nell’ambito dell’ultima iniziativa, aprendo il conto HYPE con il codice CIAOHYPER e spendendo almeno 50 euro nei 30 giorni successivi si riceverà un bonus immediato di 25 euro.

I punti di forza del conto online HYPE Premium

Uno dei principali punti di forza del conto HYPE Premium è poter prelevare senza commissioni in tutti gli ATM del mondo. Di solito le banche tradizionali offrono prelievi gratuiti soltanto in Italia, alcuni anche nei Paesi appartenenti all’Unione europea, ma quasi nessuno offre lo stesso vantaggio nei Paesi al di fuori dell’area Euro.

Lo stesso discorso vale per l’assicurazione su viaggi, spese mediche e shopping: pochi conti offrono un simile servizio incluso nel canone. Con il profilo Premium si gode di una polizza assicurativa da una parte per le spese mediche e dall’altra per il rimborso legato all’eventuale ritardo di un volo o lo smarrimento di un bagaglio.

Restando in tema viaggi, l’adesione al conto della fintech italiana regala l’accesso esclusivo a oltre 1.100 lounge aeroportuali di tutto il mondo più il fast track gratuito negli aeroporti di Milano Linate, Venezia, Torino, Roma Fiumicino, Napoli, Catania e Olbia.

Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili su questa pagina del conto online HYPE Premium.