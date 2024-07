Conto online multivaluta Revolut: il piano Premium è gratis per 3 mesi

Il mondo del conto online multivaluta ha trovato il suo alleato ideale in Revolut. Questa piattaforma bancaria digitale sta facendo parlare di sé, conquistando terreno ogni giorno che passa.

Revolut sa come rendere felici i propri utenti, offrendo soluzioni bancarie innovative e tagliando via le noie burocratiche. E adesso, c’è una chicca che non puoi farti scappare: tre mesi di piano Premium a costo zero.

Ma cosa rende Revolut così appetibile? Oltre alla tecnologia all’avanguardia, l’approccio flessibile ai servizi bancari ha trasformato la noiosa gestione del denaro in un’esperienza davvero unica.

Revolut Premium: i vantaggi del conto online multivaluta

La carta conto di Revolut non è solo efficacia finanziaria, ma un vero e proprio cesto di vantaggi. In primo luogo, c’è l’assicurazione medica e sui viaggi. Che tu sia un viaggiatore accanito o uno occasionale, la copertura globale ti permetterà di dormire sonni tranquilli anche quando ti trovi in crociera nel Mediterraneo. E se per caso dovessi rimanere bloccato in aeroporto, non temere: con l’accesso scontato a oltre 1.000 saloni aeroportuali, quell’attesa si trasformerà in un piacevole momento di relax.

E ora parliamo di sicurezza. Le carte virtuali usa e getta ti permetteranno di fare shopping online senza temere che qualche cyber criminale ti svuoti il conto. Ogni carta si autodistruggerà dopo l’uso, evitando spiacevoli sorprese. C’è poi il cambio valuta senza limiti, che ti consente di convertire denaro in oltre 30 valute senza spese fino a 6.000 euro al mese. Se ti diletti a fare il trader d’assalto, questo è il tuo paradiso.

Per i nostalgici del ritiro contante, Revolut offre prelievi gratuiti fino a 400 euro al mese dagli sportelli ATM. Insomma, non importa se preferisci il contante o le operazioni digitali, con Revolut vinci sempre. Clicca sul box qui sotto per aprire il tuo conto online multivaluta Revolut e sfruttare i 3 mesi gratuiti.