Conto online remunerato al 4% annuo lordo con ING

Far crescere i propri risparmi con un conto online remunerato è possibile, ma trovare una banca che offra interessi soddisfacenti non è affatto semplice. Come in tutte le cose però esistono delle eccezioni, e la banca olandese ING figura tra queste.

Grazie alla promozione in corso sul sito ufficiale, i nuovi titolari di Conto Corrente Arancio possono beneficiare del 4% annuo lordo per 12 mesi sulle somme depositate in Conto Arancio, il conto deposito di ING. L’offerta è valida fino al prossimo 16 novembre.

Conto online remunerato: ecco l’offerta di ING

Il primo passaggio da completare per ottenere il 4% annuo lordo sui propri risparmi è l’apertura di Conto Corrente Arancio entro il 16 novembre. Al momento dell’iscrizione, è inoltre richiesta l’aggiunta di Conto Arancio. Fatto questo, dovrai poi attivarli tramite un bonifico di qualsiasi importo e accreditare lo stipendio sul conto corrente appena aperto entro il 31 gennaio 2025.

Nell’eventualità non dovessi avere né uno stipendio né una pensione, occorre versare almeno 1.000 euro ogni mese. E se non puoi garantire 1.000 euro mensili, Conto Arancio offre ugualmente il 4% fino al 31 dicembre 2024, come riportato sulla pagina del sito ufficiale ING.

Per depositare i tuoi risparmi su Conto Arancio puoi effettuare un bonifico dal tuo conto corrente, oppure con un semplice giraconto dal tuo Conto Corrente Arancio. Il deposito è da considerarsi senza vincoli, dal momento che si ha sempre l’opportunità di trasferire i propri soldi sul conto corrente. Inoltre, non sono nemmeno previsti costi per un’eventuale chiusura del conto.

La promozione della banca ING relativa al 4% annuo lordo sulle somme depositate in Conto Arancio scade il prossimo 16 novembre. Per maggiori informazioni e dettagli sull’iniziativa collegati alla pagina dedicata di ING.