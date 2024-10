Conto online remunerato al 5% annuo lordo con Banca Mediolanum

Se hai la fortuna di avere dei risparmi da parte e vorresti guadagnarci qualcosa, la soluzione ideale è aprire un conto online remunerato. A questo proposito ti segnaliamo la nuova promozione di Banca Mediolanum, grazie alla quale è possibile guadagnare il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi aprendo il conto corrente online SelfyConto.

Zero canone di tenuta del conto fino a 30 anni e per tutti il primo anno, nessuna commissione sui prelievi nei Paesi dell’Unione europea, carta di debito gratis il primo anno e principali operazioni bancarie gratuite: questi gli altri vantaggi di SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum.

Come guadagnare con il conto online remunerato di Banca Mediolanum

L’iniziativa è valida nell’ambito della promozione “Vincoli 5% – nuovi clienti” di Banca Mediolanum. Il regolamento prevede l’apertura di SelfyConto entro il 31 ottobre, e la richiesta entro il 30 novembre della costituzione di un deposito a tempo del valore di 6 mesi, con un vincolo minimo di 100 euro e uno massimo di 500.000 euro. Inoltre, entro 7 giorni prima la scadenza del deposito, è richiesto l’accredito dello stipendio. In assenza di quest’ultimo, la Banca remunererà il deposito al tasso annuo lordo dello 0,05%.

L’apertura di SelfyConto avviene direttamente online. Per completare la procedura con successo occorrono un documento d’identità e il codice fiscale, in aggiunta alla propria e-mail e al proprio smartphone. Durante la fase di registrazione, l’utente dovrà superare il processo di identificazione: per velocizzare le tempistiche, si consiglia di usare lo Spid, in alternativa andrà bene anche il bonifico e la webcam.

La promo in corso sul sito ufficiale di Banca Mediolanum scade il prossimo 31 ottobre, termine ultimo entro il quale va richiesta l’apertura del conto online SelfyConto.