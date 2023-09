Conto remunerato a canone zero: con Banca Progetto è possibile

Aprire un nuovo conto corrente a canone zero in grado di garantire anche un buon tasso di interesse sul saldo liquido è ora possibile: grazie a Conto Key di Banca Progetto, infatti, è possibile accedere a un conto completo, con carta di debito internazionale Mastercard e con interessi al 2,5% sul saldo liquido, senza vincoli di alcun tipo, fino al prossimo 31 marzo 2024.

In più, per un investimento sicuro, è possibile attivare un deposito vincolato, beneficiando di interessi fino al 4,75%. L’investimento con Banca Progetto è sicuro: c’è, infatti, la protezione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a garantire una protezione fino a 100.000 euro per ogni risparmiatore.

Conto Key di Banca Progetto, inoltre, può essere aperto e gestito direttamente online. Basta collegarsi al sito ufficiale di Banca Progetto e seguire la procedura di sottoscrizione.

Conto Key di Banca Progetto: la scelta conveniente per un nuovo conto corrente

Scegliere Conto Key di Banca Progetto consente l’accesso a un’offerta bancaria completa. Tra le caratteristiche del conto corrente troviamo:

canone zero , senza dover rispettare alcun requisito

, senza dover rispettare alcun requisito la carta di debito internazionale Mastercard gratuita e utilizzabile per pagamenti e prelievi senza commissioni; ci sono 2 prelievi gratuiti ogni mese

e utilizzabile per pagamenti e prelievi senza commissioni; ci sono 2 prelievi gratuiti ogni mese bonifici senza commissioni

interessi al 2,5% sulla liquidità libera, senza vincoli di alcun tipo, fino al 31 marzo 2024

Per aprire Conto Key di Banca Progetto è possibile seguire una semplice procedura di registrazione online. L’apertura del conto corrente può avvenire anche con autenticazione tramite SPID. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Interessi fino al 4,75% con il deposito vincolato

In più, Conto Key di Banca Progetto consente l’accesso ai depositi vincolati. Si tratta di un vero e proprio conto deposito (protetto fino a 100.000 euro per risparmiatore dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi) che garantisce l’accesso a:

una linea svincolabile con interessi tra il 3% (6 mesi) e il 4,5% (60 mesi)

con interessi tra il 3% (6 mesi) e il (60 mesi) una linea non svincolabile con interessi tra il 3,75% (6 mesi) e il 4,75% (60 mesi)

Tra le proposte intermedie più interessanti c’è il deposito non svincolabile a 12 mesi che ha un tasso di interesse lordo annuo del 4%. Il cliente è libero di scegliere l’opzione di investimento più adatta alle proprie esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.