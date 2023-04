Conto Sella: bonifici, carta di credito e canone gratis per tre mesi

Banca Sella è una delle principali banche italiane che offre diverse opzioni per le persone che cercano un nuovo conto corrente, tra cui bonifici, carta di credito e canone gratis per tre mesi.

Una delle sue offerte di punta è Conto Premium, un prodotto ricco di funzionalità che viene fornito con termini e condizioni molto interessanti, mentre il Conto Start ha qualcosa in meno, ma è comunque ottimo.

Il Conto Premium di Banca Sella offre una serie di vantaggi, tra cui una carta di debito e di credito gratuita, bonifici gratuiti (con 2 gratuiti istantanei al mese) e prelievi gratuiti (fino a 6 al mese dagli sportelli automatici in Europa, con prelievi illimitati dagli sportelli automatici Sella).

Aprire un conto corrente con Banca Sella ti costa soltanto 5 euro al mese. Tuttavia, puoi usufruire di un canone ridotto di 1,50 euro al mese per i primi tre mesi.

Invece, se opti per il Conto Start, per i primi 3 mesi non paghi canone. Puoi aprire rapidamente il conto, anche tramite SPID, visitando il sito ufficiale di Banca Sella.

Bonifici, carta di credito e canone gratis per tre mesi: questo è il conto Sella

Banca Sella offre una gamma completa di opzioni di conto che i suoi clienti possono sfruttare.

Attualmente il Conto Premium è la scelta più indicata per chi cerca un servizio completo e onnicomprensivo.

Diversi fattori supportano l’idoneità di questo account come scelta ottimale:

una significativa riduzione del canone mensile , che invece del costo standard di 5 euro ammonta a soli 1,50 euro per tre mesi;

, che invece del costo standard di 5 euro ammonta a soli 1,50 euro per tre mesi; il conto è dotato sia di carta di debito che di carta di credito, assicurando che tutte le carte di pagamento necessarie per la gestione delle spese siano accessibili senza costi aggiuntivi.

siano accessibili senza costi aggiuntivi. sono disponibili bonifici e prelievi gratuiti, e ogni mese puoi eseguire gratuitamente fino a due bonifici istantanei.

Per quanto riguarda i prelievi sono sempre gratuiti presso gli sportelli automatici Sella. Inoltre, puoi effettuare fino a sei prelievi presso gli sportelli automatici situati in Europa senza pagare commissioni.

Per richiedere Conto Premium di Banca Sella puoi fare riferimento direttamente al sito ufficiale nel link qui sotto:

Invece, se vuoi il canone gratis per tre mesi, puoi aprire il Conto Start, dove però non è prevista la carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.