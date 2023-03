Conto Sella, con il solo numero di cellulare invii bonifici: ecco come

Conto Sella è un conto corrente ideato da Banca Sella attivabile direttamente online e dotato di un’ampia gamma di funzionalità avanzate per aiutare gli utenti alla gestione oculata e ottimizzata delle finanze.

Una di queste funzione prende il nome di Plick, che rappresenta un modo innovativo per effettuare bonifici SEPA attraverso l’app senza obbligatoriamente conoscere l’IBAN del destinatario, ma soltanto l’indirizzo e-mail o il suo numero di cellulare.

Vediamo nei dettagli come funziona questa funzione. Ricordiamo che per usufruirne è necessario aprire un conto corrente Sella accedendo QUI.

Plick, una delle migliori funzioni attualmente disponibili sul Conto Sella

I destinatari potranno ricevere il Plick direttamente sull’IBAN del proprio conto corrente, anche nell’eventualità in cui la banca scelta non aderisce a tale servizio.

Il servizio, inoltre, consente di inviare bonifici in tutta l’area SEPA identificando il destinatario tramite un numero di cellulare o un indirizzo e-mail.

L’IBAN del beneficiario del bonifico viene inserito nel momento in cui riceve e accetta il Plick. Dopo aver ricevuto il Plick, il destinatario ha sette giorni di tempo per l’accettazione del bonifico.

Una volta accettato, Banca Sella processerà il pagamento secondo lo schema stabilito dal sistema e il destinatario potrà ricevere facilmente il pagamento senza necessariamente registrarsi al servizio o scaricare l’app.

Plick è la soluzione ideale per l’invio di denaro a un altro utente in modo semplice e sicuro. I trasferimenti di denaro tramite bonifico e inviati con Plick sono non possono essere revocati e sono tracciabili.

Il servizio può essere utilizzato anche dalle aziende per pagare i propri fornitori o rimborsare i propri clienti, che possono così ricevere i pagamenti sui propri conti in qualsiasi momento e ovunque, senza doversi recare in banca o registrarsi a un servizio.

Come dicevamo, questo servizio è disponibile soltanto per chi è cliente del conto Sella. Per aprirlo, basta accedere al link qui sotto:

Questo servizio è a disposizione di tutti i clienti nell’app Sella accedendo a Operazioni nella sezione Invia denaro con Plick.

