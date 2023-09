Conto Sella: in regalo 2 mesi di abbonamento DAZN Standard

Con la nuova offerta di Banca Sella, aprendo un conto corrente entro il 30 settembre e accreditando lo stipendio entro il 31 ottobre, si riceveranno in omaggio i primi 2 mesi di abbonamento DAZN Standard, per seguire il meglio dello sport, dalla Serie A TIM alla Liga EA Sports.

Con opzioni come Conto Start, Conto Premium e Conto Circle, Banca Sella offre un servizio su misura per ogni tipo di esigenza.

Conto Start: per le spese di tutti i giorni

Il Conto Start è la scelta perfetta per coloro che cercano una soluzione semplice e conveniente per le spese quotidiane. Con un canone mensile di soli 1,50 euro, è una delle opzioni più accessibili sul mercato. Inoltre, i primi 3 mesi sono a canone zero. Il Co nto Start include nel canone bonifici online in Italia e nei Paesi SEE, prelievi illimitati e gratuiti dagli ATM Sella. È inclusa nel conto anche una carta di debito gratuita se richiesta in fase di apertura conto.

Conto Premium: la soluzione per le spese complesse

Per chi ha esigenze finanziarie più complesse o viaggia frequentemente, Conto Premium potrebbe essere la scelta più adatta. Con un canone mensile di 5 euro (1,50 euro al mese per i primi 3 mesi), questo conto offre una serie di vantaggi aggiuntivi tra cui una carta credito gratuita.

Conto Circle: condividi le spese con familiari e amici

Conto Circle è progettato per coloro che vogliono gestire le spese condivise in famiglia, con amici o coinquilini. Con un canone mensile di 8 euro (5 euro al mese per i primi 3 mesi), questo conto offre numerosi vantaggi, come prelievi da tutti gli ATM e bonifici istantanei illimitati e gratuiti. Inoltre, è possibile collegare altri clienti Sella al conto attraverso la funzione Connessioni Conti.

Per conoscere l’offerta completa di Banca Sella clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.