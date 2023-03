Conto Sella: la gestione delle tue finanze a portata di app

Conto Sella offre una soluzione per ogni esigenza finanziaria, dalla più semplice alle più complessa. Attraverso un’esperienza completamente digitale per i propri clienti, Banca Sella offre un’ampia gamma di strumenti e funzionalità, tutto in una sola app.

Tramite App Sella è possibile visualizzare il saldo in tempo reale e creare un salvadanaio digitale per accantonare piccole somme. In questo modo, questo modo sarà possibile tenere sotto controllo le finanze e risparmiare denaro in modo semplice e intuitivo.

Conto Sella permette anche di condividere il conto con altre persone, che siano amici, parenti o partner per gestire in modo efficace i pagamenti condivisi, inoltre il conto permette di trasferire denaro e fare pagamenti in modo facile e veloce.

Tramite il servizio plick di Banca Sella è possibile inviare bonifici SEPA in tutta Europa tramite app senza conoscere l’IBAN del beneficiario. Grazie a questo metodo innovativo è sufficiente conoscere il numero di cellulare o l’indirizzo email del destinatario che potrà incassare il Plick su IBAN di banche appartenenti all’area SEPA, anche senza che la banca scelta aderisca al servizio Plick. Per incassare il Plick non è necessario scaricare nuove app o registrarsi ad alcun servizio.

Chi possiede conti con altre banche, potrà collegarli in pochi minuti in modo da avere una visione completa e aggiornata delle proprie attività finanziarie in un’unica app, senza dover accedere a diversi siti web o app per gestire tutti i conti correnti.

Tra gli strumenti di pagamento di Conto Sella sono disponibili carte di debito, carte di credito e carte prepagate per soddisfare tutte le esigenze di pagamento. Anche le carte si possono gestire direttamente dall’app Sella, attivando e disattivando le funzionalità che desiderano e monitorando le spese in tempo reale.

