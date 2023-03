Conto Sella: la soluzione bancaria innovativa per gestire il tuo denaro

Conto Sella è una soluzione bancaria completa e innovativa che permette di gestire il proprio denaro in modo smart direttamente dall’app.

L’app Sella consente di monitorare il saldo ovunque ci si trovi, impostare limiti di spesa per tenere sotto controllo entrate ed uscite e creare salvadanai digitali per risparmiare in semplicità e senza fatica.

Se si hanno conti con altre banche, è possibile collegarli in pochi minuti attraverso l’app Sella, per avere una visione completa e aggiornata delle proprie finanze. Sarà anche possibile scaricare gratuitamente e in pochi passaggi la certificazione contenente la giacenza annua di tutti i tuoi conti e depositi bancari.

Direttamente dall’app si potranno gestire le proprie carte di pagamento ed effettuare tutti i pagamenti con un tap: bonifici, ricariche telefoniche, bollo auto, pagoPA e F24.

L’app offre inoltre il servizio Plick: un metodo innovativo per inviare bonifici SEPA in tutta Europa anche senza conoscere l’IBAN del beneficiario: è sufficiente conoscerne il numero di cellulare o l’indirizzo email.

Tra le funzionalità integrate è presente voice banking Sella, per tenere sotto controllo i tuoi conti e carte ed effettuare operazioni dispositive utilizzando semplicemente la voce: è sufficiente collegare app Sella al dispositivo Google Home – l’assistente di Google per la casa – o all’app Assistente Google sul tuo smartphone.

Nella sua versione Circle, Conto Sella offre anche la possibilità di condividere il proprio conto con altre persone, che siano amici, partner o parenti permettendo così di gestire le spese comuni con la massima comodità e offre la possibilità di richiedere Sella Junior: una carta prepagata con un’app dedicata agli under 18 con strumenti di monitoraggio che permette ai genitori di affiancare i propri figli nella scoperta della gestione del denaro.

