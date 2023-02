Conto Sella: per te 3 mesi gratis sul nuovo conto

Il Conto Sella è un conto corrente online disponibile in tre diverse versioni: Start, Premium e Circle, che possono essere comodamente gestite direttamente dall’app sullo smartphone.

Non hai limitazioni di sorta con questo conto, poiché sei in grado di effettuare le principali operazioni di un classico conto corrente, come bonifici SEPA e istantanei, pagare bollettini, pagare e prelevare denaro con le carte comprese nei conti.

Inoltre, con l’app Sella puoi accedere a tantissime funzionalità e servizi che ti aiutano notevolmente a semplificare la gestione delle tue finanze.

Conto Sella: ecco i servizi innovativi direttamente nell’app

Se usi Conto Sella direttamente dall’app, puoi usare la funzione chiamata Plick. Si tratta di un metodo piuttosto innovativo con cui puoi inviare bonifici SEPA senza conoscere l’IBAN del beneficiario.

Ti serve soltanto il suo numero di cellulare oppure l’indirizzo email. Il beneficiario, per incassare i soldi, non deve né scaricare l’app e né registrarsi al servizio.

Inoltre, l’app Sella consente il collegamento all’assistente vocale Google Home. In questo modo, potrai accedere al tuo conto e la tua carta utilizzando soltanto la voce.

Se hai uno o più conti presso altri istituti bancari, puoi collegarli all’app Sella attraverso piccoli e semplici passi.

In questo modo potrai gestire i tuoi conti corrente in un’unica interfaccia digitale, in sicurezza e rispettando le direttive europee in merito ai servizi di pagamento.

Un’altra funzionalità dell’app Sella è quella di consentirti il download gratuito della certificazione che contiene la giacenza annua dei tuoi conti e depositi.

Invece, con Statistiche e Budget puoi monitorare il tuo saldo e impostare un limite di spesa, che ti consente di tenere sotto controllo sia le uscite che le entrate.

Infine, è presente anche una funzionalità chiamata Salvadanaio, che ti consente di stabilire determinati obiettivi di risparmio, ma anche delle scadenze e di scegliere come risparmiare in base alle tue esigenze personali.

