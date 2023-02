Conto Sella Start: scopri come ottenere 3 mesi gratis

Per le spese di tutti i giorni ci vuole un conto che sia digitale, con IBAN italiano incluso, carta di debito/credito e tutti i servizi di un istituto bancario tradizionale, racchiusi all’interno di una semplice applicazione per dispositivi mobili. Il candidato ideale a ricoprire questo “ruolo” è Conto Sella, il conto online di Banca Sella premiato nel 2021 come miglior conto corrente multicanale in Italia tra le banche online. Versatile, intuitivo e digitale: scopri come ottenere tre mesi gratis scegliendo il piano “Start”.

I vantaggi di Conto Start

Conto Start è pensato per gestire le spese di tutti i giorni: grazie all’app Sella, hai infatti pieno controllo di tutte le tue finanze, monitori le spese in tempo reale ed effettui tutti i pagamenti con un semplice tap – dai bonifici alle ricariche telefoniche, bollo auto, pagoPA e molto altro

Parlando di costi, il Conto Start offre prelievi da ATM Sella illimitati e gratuiti, così come gratis sono i bonifici online in Italia e Paesi SEE. Se prelevi da ATM di altra banca in area Euro, invece, ti sarà addebitato un costo di 4 euro al mese, mentre i bonifici istantanei non sono disponibili (ma se ne hai necessità, puoi scegliere di passare al più completo Conto Premium). La carta di debito è gratuita se richiesta in fase di apertura, mentre il canone di tenuta conto è di 1,50 euro al mese.

Per quanto riguarda le funzionalità, Conto Start include: salvadanaio digitale per i tuoi risparmi, statistiche per il monitoraggio delle spese, invio denaro per scambiare soldi all’istante, aggregatore conti di altre banche e collegamento di altri clienti Sella al conto.

Come aprire un Conto Start e avere 3 mesi gratis

Per prima cosa, dovrai aprire il tuo conto attraverso questo link: grazie alla promozione in corso, infatti, i primi tre mesi di canone sono azzerati. Dal quarto in poi, pagherai regolarmente 1,50 euro al mese, come previsto dalle condizioni. Per aprire il conto devi essere maggiorenne e residente in Italia. Attivarlo online è semplicissimo, avrai soltanto bisogno di:

Codice Fiscale

Documento d’identità (carta d’identità, patente o passaporto)

Telefono cellulare

Accesso al tuo indirizzo di posta elettronica

Secondo documento identificativo (se non hai a disposizione una webcam)

