Contro il phishing scegli il MIGLIORE: attiva Bitdefender

Gli attacchi phishing aumentano sempre di più ed è per questo che devi farti proteggere dal migliore: scegli Bitdefender. Questo sistema di sicurezza informatica è molto più di un semplice antivirus. Attivalo adesso in offerta speciale. Scegli il pacchetto che preferisci tra quelli a disposizione, sono tutti in promozione scontati.

Ognuno ti protegge da qualsiasi minaccia online e offline per mantenere la privacy e la sicurezza nei tuoi dispositivi. La sua app è leggera sul sistema operativo, non incidendo nemmeno sul consumo della batteria anche quando è in scansione. Pensa, grazie alla sua tecnologia hai la certezza di avere dalla tua parte una difesa serrata contro qualsiasi attacco moderno, reale o presunto.

Infatti, Bitdefender è speciale anche nel riconoscere attacchi di phishing. In pratica, il suo sistema scansiona tutte i siti che visiti rilevando e bloccando quegli indirizzi mascherati da pagine affidabili. L’obiettivo del phishing è quello di rubare i tuoi dati personali, finanziari e sensibili come anche password o numeri di carta di credito.

Bitdefender blocca attacchi phishing, minacce nuove ed esistenti e promuove l’anonimato

Grazie a Bitdefender hai una protezione contro attacchi phishing di qualsiasi natura. Inoltre, blocca minacce nuove ed esistenti e rende il tuo accesso all’online banking sicuro. Grazie alla sua tecnologia assicura velocità e anonimato mentre navighi sul web. Cosa stai aspettando? Attivalo adesso in offerta speciale. Scegli il piano che fa al caso tuo a partire da soli 19,99€, invece di 39,99€. Ogni licenza è valida per 1 anno e in base alla scelta hai la possibilità di attivarla su 3 o 5 dispositivi contemporaneamente.

Puoi fare affidamento su una serie di prodotti all’avanguardia in grado di mettere al sicuro qualsiasi tua informazione e ogni tuo dato. Le minacce del web si stanno intensificando sempre di più richiedendo all’utente strumenti di protezione efficaci e aggiornati. Bitdefender si aggiorna automaticamente ogni volta che serve, assicurandoti così il massimo della sicurezza e dell’anonimato.