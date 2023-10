Controller Dualsense per Sony PlayStation 5 al 13% in meno su Amazon

Sei un appassionato di videogiochi e vuoi acquistare nuove periferiche per le tue console o per un po’ di sano gaming su computer? Abbiamo le promozioni perfette per te! Oltre al volante Logitech G920 al 38% in meno, infatti, su Amazon in queste ore puoi acquistare il controller DualSense per Sony PlayStation 5 in sconto, per l’esattezza al 13% in meno. Non è una promozione mozzafiato, ma resta molto buona se devi comprarlo in fretta!

Acquista il controller DualSense per PS5 su Amazon

Il controller in questione è il modello DualSense per PS5 più semplice sul mercato, con la classica colorazione bianca-nera-blu e il feedback aptico che lo contraddistingue. Il microfono integrato consente poi di comunicare rapidamente con altri giocatori online su titoli multiplayer, mentre i grilletti dinamici restituiscono un feedback eccezionale su centinaia di titoli.

Se poi sei anche un aspirante creator o ti piace condividere con i tuoi amici le avventure sui tuoi giochi preferiti, con il pulsante Crea puoi produrre piccole clip per commemorare i tuoi momenti preferiti. Infine, il jack per cuffie da 3,5 mm permette di collegare un auricolare, e la porta USB Type-C serve per la ricarica.

Ma dunque, quanto costa il controller DualSense per PS5 su Amazon? In questi giorni lo trovi a 60,99 euro, per un risparmio di 9 euro – ovvero del 13% – sul prezzo di listino. Il pagamento va effettuato con carta di credito e la consegna è assicurata a costo zero anche in un giorno per i clienti Prime completando l’ordine entro le 23:59.

