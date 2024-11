Controller Luna sottocosto al Black Friday Amazon

Progettato per Amazon Luna, il Controller Luna regala un’esperienza di gioco migliore, ideale per il servizio di cloud gaming di Amazon. Nondimeno, è compatibile con molti dispositivi come PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, device Android, Smart TV Samsung e LG. Acquistalo in sottocosto su Amazon a 39,99€, invece di 69,99€, grazie al Black Friday 2024.

Si tratta di un’ottima promozione per rendere ancora più coinvolgente il tuo gameplay grazie a questo controller di ultimissima generazione. Prima di acquistarlo controlla sulla pagina che questo dispositivo sia collegato al tuo account Amazon per semplificare la configurazione. Se è un regalo, seleziona l’opzione “Regala questo articolo”. La consegna gratuita è inclusa con la tua iscrizione Prime.

Controller Luna: il gioco come non l’avevi mai giocato

Scegli il Controller Luna per un’esperienza di gioco incredibile. Lo acquisti al 43% di sconto su Amazon. Sfrutta subito il Black Friday per averlo a un prezzo super conveniente. Inoltre, grazie alla sua cura nei dettagli, risulta estremamente ergonomico anche durante un utilizzo intensivo.

Questo controller è preciso e assicura prestazioni eccellenti anche quando giochi collegato ai server di Amazon. Tutto questo grazie alla tecnologia Cloud Direct che assicura latenza minima, esperienza di gioco fluida e reattiva oltre che possibilità di passare senza problemi tra diversi dispositivi.

Acquista ora il Controller Luna a 39,99€, invece di 69,99€.