Controller Luna Wireless a PREZZO TOP: solo su Amazon

Progettato per Amazon Luna, ma compatibile con tantissimi dispositivi, il nuovissimo Controller Luna Wireless è praticamente fantastico. Acquistalo ora in offerta di lancio a soli 39,99 euro, invece di 69,99 euro. Si tratta di un’occasione pazzesca che trovi solo su Amazon. Sbrigati perché la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro. Con caratteristiche premium, questo controller ti permette di avere un mondo di giochi nelle tue mani.

Controller Luna Wireless: vivi un gameplay premium

Acquista il Controller Luna Wireless per assicurarti un’esperienza da gaming veramente premium. Gioca a bassa latenza, goditi una connessione WiFi stabile, connettilo tramite Bluetooth ai tuoi dispositivi, scopri la connessione USB immediata e passa da uno schermo all’altro in modo facile e veloce. Ad esempio, mentre giochi su Luna, puoi mettere in pausa il gioco su uno schermo e riprenderlo direttamente su un altro. Grazie alle levette analogiche sfalsate ti diverti senza stancarti.

Mettilo subito in carrello a soli 39,99 euro, invece di 69,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta di lancio devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.