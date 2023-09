Conversione video: offerta Any Video Converter Pro a soli 29,95 dollari

Any Video Converter Pro è un software per smartphone che permette di convertire, scaricare, masterizzare e creare video.

È utile per video maker e per chi vuole conservare video su supporti esterni. È attualmente in vendita a prezzo scontato: 29,95 dollari anziché 35,95 dollari.

Any Video Converter Pro, un software pieno di funzionalità

Il software Any Video Converter Pro supporta una vasta gamma di formati video e audio, consentendo la conversione in numerosi formati a standard ed elevata risoluzione. Inoltre, il programma include un downloader e un converter per video di YouTube, Google Video e NicoVideo.

Un altro vantaggio di Any Video Converter Pro è la sua capacità di effettuare editing video, rendendolo una soluzione ideale per coloro che cercano strumenti in grado di eseguire compiti come unire clip video, ritagliare fotogrammi, personalizzare con effetti speciali e aggiungere sottotitoli senza dover spendere cifre esorbitanti.

Un’altra caratteristica interessante è il menu di masterizzazione video per CD, DVD e Blu-Ray, perfetto per coloro che amano conservare su supporti esterni i video delle loro avventure o eventi speciali.

Any Video Converter Pro è un software altamente funzionale e facile da usare che vanta un’interfaccia intuitiva e velocità di conversione fulminee, grazie al supporto della tecnologia NVIDIA CUDA.

Con una vasta gamma di funzioni e piena compatibilità con gli smartphone, questo software merita sicuramente di essere preso in considerazione.

Approfitta dello sconto per l’acquisto online a soli $29,95, invece del prezzo normale di $35,95.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.