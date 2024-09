Convinci i tuoi amici ad aprire il conto Credem Link: buoni Amazon ti aspettano

Una nuova opportunità di risparmio e guadagno è arrivata con Credem Link. Questo conto corrente, moderno e ricco di vantaggi, ti permette di ottenere fino a 250€ in buoni Amazon. Se stai cercando di migliorare la gestione del tuo denaro rendendola più semplice e innovativa, questo è il momento giusto per farlo.

Agguanta i buoni Amazon convincendo i tuoi amici

La promozione “Porta un amico” è un’occasione da non perdere. Come funziona? Semplice: una volta aperto il conto entro il 30 settembre 2024, riceverai un codice che i tuoi amici dovranno utilizzare per registrarsi. Disponibile tramite l’app di Credem, ti farà ottenere dei fantastici premi.

Perché scegliere Credem Link? Oltre a essere un conto corrente senza canone, mette a tua disposizione la carta di debito gratuita per il primo anno su circuito Mastercard oppure la carta di debito nazionale sempre senza canone su circuito PagoBancomat.

Il conto è digitale, quindi puoi gestire il tuo denaro in modo smart tramite l’Internet Banking o l’app Credem Mobile. Ciò si traduce in massima flessibilità sul controllo totale del tuo denaro.

Per partecipare alla promozione e raccogliere i tanto ambiti coupon acquisto, dovrai convincere almeno 10 amici ad aprire il conto utilizzando il tuo codice promozionale. Per ogni nuovo amico che aprirà il conto, otterrai un buono del valore di 25 euro. Fai un po’ di conti e vedrai che il guadagno può arrivare fino a 250€. Insomma, ne vale la pena.

Il conto Credem Link è davvero un’opportunità invitante, sia per il suo servizio flessibile che per i vantaggi economici che offre. Non è da tutti poter accumulare buoni Amazon dal valore complessivo di 250 euro semplicemente convincendo dieci amici a fare quello che già facciamo quotidianamente: gestire in modo intelligente il proprio denaro.