Copilot AI: il nuovo assistente per gli acquisti di Microsoft Shopping

Microsoft ha appena lanciato oggi Copilot su Microsoft Shopping, un servizio basato sull’intelligenza artificiale che aiuta a fare acquisti online in modo più facile e veloce. L’azienda di Redmond l’ha comunicato sul blog ufficiale di Microsoft Edge, ma il servizio è accessibile da qualsiasi browser.

Copilot su Microsoft Shopping si propone come un personal shopper, che consiglia i prodotti più adatti alle esigenze dell’utent, confrontando le offerte di diversi siti e mostrandoti le recensioni, le caratteristiche e le immagini dei prodotti. È possibile usare Copilot per cercare qualsiasi tipo di prodotto, da quelli tecnologici a quelli di moda, da quelli per la casa a quelli per il tempo libero.

Copilot su Microsoft Shopping è l’ultimo di una serie di servizi che Microsoft ha creato usando l’intelligenza artificiale e il machine learning. Tra gli altri, Windows Copilot, che aiuta a configurare e personalizzare il proprio PC, Microsoft Security Copilot, che aiuta a proteggere i dati e i propri dispositivi, GitHub Copilot, che aiuta a scrivere codice in modo più efficiente, e Microsoft 365 Copilot, che aiuta a usare al meglio le applicazioni di Microsoft 365.

Come usare Copilot, l’assistente virtuale di Microsoft Shopping

Per provare l’assistente AI su Microsoft Shopping, basta visitare il sito ufficiale e iniziare a cercare i prodotti che interessano. Copilot mostrerà i risultati più pertinenti e guiderà l’utente passo dopo passo nell’acquisto.

Copilot su Microsoft Shopping non è un semplice motore di ricerca, ma un vero e proprio assistente virtuale che interagisce con l’utente. Se si è alla ricerca di idee regalo per i ragazzi, basta chiedere a Copilot “Quali sono le idee regalo per i ragazzi” e lui farà delle domande per capire meglio i gusti e le esigenze dell’utente. Per esempio, chiederà quali sono gli interessi dei ragazzi a cui si vuole fare il regalo, e proporrà delle categorie tra cui scegliere, come tecnologia, giochi, libri, e così via.

In base alla risposta, Copilot mostrerà i prodotti più adatti, con le relative informazioni, immagini e recensioni. È possibile anche scrivere nel campo di testo per specificare ulteriormente la richiesta, o per fare altre domande. Si possono fare fino a 10 domande per conversazione, ma è possibile iniziare una nuova conversazione quando si vuole. Inoltre, si possono filtrare i risultati anche in base al prezzo.

I limiti di Copilot su Microsoft Shopping

Per quanto Copilot si proponga di essere un assistente agli acquisti, ha i suoi limiti. I prodotti mostrati da Microsoft Shopping, dopo aver effettuato una scelta, non sempre rispecchiano fedelmente la selezione effettuata, e questo può causare confusione e frustrazione tra gli utenti.

L’assistente AI per lo shopping ha ancora qualche difetto e le sue interazioni con l’intelligenza artificiale sono limitate, quindi non ci si può aspettare un regalo personalizzato e originale. Però, se si è alla ricerca di idee generali, può valere la pena provarlo. È chiaro che non è un mago: è solo un modo diverso di cercare i regali, basato su domande e risposte, invece che su siti statici. Come nel caso di tutti questi strumenti, la raccomandazione è sempre la stessa: controllare i suggerimenti e le informazioni che dà prima di fare un acquisto.