Copilot combina ChatGPT e Claude per la ricerca complessa

Un modello AI genera la risposta, un altro la esamina e la lima. Il risultato, almeno in teoria, dovrebbe essere migliore di quello che ciascuno potrebbe produrre da solo. Microsoft ha aggiornato lo strumento di Ricerca di Microsoft 365 Copilot con due nuove funzionalità che combinano i modelli di OpenAI e Anthropic: Critique, che usa Claude per rivedere le risposte di GPT, e Model Council, che mostra le risposte di entrambi affiancate con un rapporto su dove concordano e dove no.

Critique su Copilot: ChatGPT genera, Claude corregge

Con la funzione Critique, ChatGPT produce una prima risposta a una domanda di ricerca complessa, poi Claude la analizza e la rifinisce. In pratica, il sistema non si limita a dare una risposta al primo colpo. Invece, più modelli lavorano sulla stessa risposta in sequenza. Questo “ciclo di feedback“, come lo definisce Microsoft, serve a ottenere risposte più accurate, più complete e più chiare.

L’azienda sostiene che con questa architettura, Researcher ottiene punteggi leggermente superiori ai modelli Deep Research più recenti di Perplexity nel benchmark Deep Research Accuracy, Completeness, and Objectivity.

Model Council: due risposte affiancate

Model Council mostra le risposte di OpenAI e Anthropic affiancate, con un rapporto che evidenzia dove i due modelli concordano e dove divergono. L’utente decide quale risposta è più convincente, o prende il meglio di entrambe.

Per le decisioni importanti, quando serve non solo una risposta, ma la certezza che sia affidabile, avere due modelli indipendenti che la confermano o la contestano aggiunge un livello di verifica che un singolo modello non può offrire.

Microsoft come piattaforma, non come modello

Microsoft non scommette su un singolo modello, ma vuole posizionarsi come piattaforma che orchestra i migliori modelli disponibili. OpenAI e Anthropic competono tra loro, ma dentro Copilot collaborano.

Anthropic, dal canto suo, ha il proprio strumento Research che usa più agenti Claude in parallelo per gestire richieste complesse, ma Microsoft vanta la possibilità di combinare modelli di aziende diverse, un vantaggio non da poco.

Entrambe le funzionalità sono disponibili nel programma Frontier di Microsoft 365 Copilot, lo spazio di accesso anticipato per le innovazioni AI dell’azienda.