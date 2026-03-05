Copilot diventa un mini browser: come cambia la ricerca web su Windows

Microsoft ha annunciato oggi la disponibilità di una nuova funzionalità di Copilot che consentirà agli utenti di esplorare le pagine web preferite rimanendo all’interno della conversazione con il chatbot. L’opzione, che al momento sarà disponibile solo per gli iscritti al programma Windows Insider, arriva in un momento delicato per la società date le recenti critiche che hanno riguardato l’utilizzo dell’AI all’interno dei suoi prodotti.

Microsoft continua a spingere sull’AI proponendo Copilot come un assistente tuttofare

D’ora in poi, quando si effettua una ricerca su desktop con l’ausilio di Copilot o quando lo stesso suggerisce una serie di siti da visitare non sarà più necessario uscire dalla conversazione per esplorare il web. Cliccando sul link, infatti, l’assistente AI aprirà la pagina Internet all’interno di un riquadro sul lato destro dello schermo mostrando il contenuto del sito.

Grazie al browser contestuale si potranno aggiungere ulteriori pagine web e schede al fine di ampliare la ricerca. Copilot, dietro autorizzazione dell’utente, potrà leggerne il contenuto e fornire riassunti, spunti o semplicemente rispondere a domande sui contenuti visualizzati. I siti consultati saranno salvati all’interno delle singole conversazioni, così da ritrovarle al loro posto quando si ritorna su un determinato argomento.

Non solo, Copilot può essere abilitato anche memorizzare password e dati dei moduli compilati online. Ciò renderebbe l’esperienza ancora più fluida, risparmiando così all’utente di dover effettuare ogni volta il login. L’aggiornamento dell’applicazione per desktop include una serie di miglioramenti in termini di reattività, l’integrazione dei Podcast e della funzionalità dedicata agli studenti “Study and Learn (Studia e Impara)”, quest’ultima già disponibile su web.

La distribuzione è partita oggi sui canali Insider e avverrà in modo graduale nei prossimi giorni, afferma Microsoft, al fine di completare tutte le aree geografiche. Per il rilascio ufficiale bisognerà, invece, attendere ancora qualche mese. Resta da capire se le novità annunciate porteranno i benefici sperati e soprattutto se riuscirà a convincere gli utenti che finora si sono dimostrati critici nei confronti dell’offerta AI di Microsoft.