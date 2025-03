Copilot di Microsoft: accesso gratuito al modello AI o3-mini-high

Microsoft ha fatto un regalo speciale ai suoi utenti. D’ora in poi, chi usa Copilot avrà accesso illimitato e gratuito a o3-mini-high, l’ultimo modello AI sviluppato da OpenAI.

Questo nuovo modello rappresenta un passo avanti rispetto al suo predecessore, o1. O3-mini-high unisce infatti l’intelligenza di o1 a una maggiore efficienza e velocità di elaborazione. Il risultato? Risposte più rapide e pertinenti alle domande degli utenti, senza compromessi sulla qualità.

Think Deeper just got smarter. Now powered by o3-mini-high free in Copilot. That means fresher insights, more relevant answers, and AI that keeps up with the world, right when you need it. https://t.co/ckjAhu9PFJ — Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) March 6, 2025

Accesso gratis a o3-mini-high per gli utenti di Microsoft Copilot

Microsoft ha deciso di integrare o3-mini-high in Think Deeper, offrendo così a tutti gli utenti di Copilot un’AI paragonabile a quella di ChatGPT Pro, il tutto senza costi aggiuntivi.

Come promemoria, Microsoft ha introdotto Think Deeper, che sfruttava o1 di OpenAI, lo scorso anno per aiutare gli utenti a risolvere problemi complessi. All’inizio la funzione era riservata ai soli abbonati Pro. Think Deeper è poi diventata accessibile a tutti gratuitamente, seppur con alcuni limiti iniziali. Insieme a Think Deeper inoltre, Microsoft ha reso gratuito anche la funzione Voice, per chattare con l’assistente AI a voce.

Ma il feedback entusiasta degli utenti ha convinto Microsoft a fare un passo in più. Ha eliminato tutte le restrizioni e ora Think Deeper è disponibile per tutti senza alcun vincolo.

La sfida di Copilot: conquistare gli utenti di ChatGPT

Ma nonostante l’accesso gratuito a modelli AI avanzati, Copilot fatica ancora ad attirare utenti rispetto al rivale ChatGPT. Una situazione che ha spinto il gigante tech a ricorrere a tattiche promozionali aggressive su Bing, soprattutto quando si cercano assistenti AI concorrenti. Insomma, il classico fallo da frustrazione…